Trailer Vòng chung kết Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025

127 thí sinh tham gia vòng bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V
(GLO)- Ngày 26-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2025.
(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ diễn ra tại khách sạn Hoàng Yến, phường Quy Nhơn và được livestream trên các nền tảng MXH Báo và PT–TH Gia Lai bắt đầu từ 7h30 và 13h30 Chủ nhật 14/12/2025. Mời quý khán giả, thầy cô và các em học sinh theo dõi.
(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng; Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I; Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn...
(GLO)-Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, với tinh thần đoàn kết, đổi mới; chiều qua Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc.
(GLO)- Ngày 10/12/2019: Lễ trao chứng nhận và vinh danh 4 Vườn di sản ASEAN của Việt Nam; - Ngày 10/12/1896: Nhà bác học Alfred Nobel qua đời...
(GLO)- Tin thế giới ngày 10-12 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine bất ngờ tái kiểm soát một phần Pokrovsk giữa sức ép từ 155.000 quân Nga; Kiev chốt “bộ ba” kế hoạch hòa bình mới, sẵn sàng gửi Mỹ; Anh tăng tốc ngoại giao với mọi đối tác để thúc đẩy hòa bình Ukraine;...
(GLO)- Tháng 12 này, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra sự kiện công nghệ-giáo dục chuẩn quốc tế: Vòng loại quốc gia VEX IQ-Miền Trung-Tây Nguyên Giải Vô địch quốc gia VEX 2025-2026. Đây không chỉ là một giải đấu robotics, mà còn là một sự kiện giáo dục-trải nghiệm với những hoạt động bên lề hấp dẫn.
(GLO)- Từ một người thiết kế nội thất với mức thu nhập ổn định, chị Đỗ Thị Thanh Vân bất ngờ rẽ sang con đường dốc sức hồi sinh dòng gốm thô mộc Vân Sơn đang dần bị lãng quên. Hành trình đầy thử thách, nhưng chị vẫn bền bỉ từng ngày, nhen lại sức sống mới cho làng nghề.
(GLO)- Tin thế giới ngày 9-12 có những nội dung đáng chú ý: Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga; Nga cảnh báo loạt UAV tấn công lãnh thổ, đóng cửa 4 sân bay; Hungary đạt thỏa thuận bảo đảm nguồn khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ;...
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus; Toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ...
(GLO)- Sáng nay 8-12, tại Hội trường 2/9, phường Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Tham dự kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã phát biểu với nhiều nội dung quan trọng, định hướng nhiều nhiệm vụ lớn của tỉnh trong năm 2026.
(GLO)- Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ, nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm “lộc trời”.
(GLO)- Tin thế giới ngày 8-12 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga tấn công thành phố miền Trung Ukraine bằng drone và tên lửa siêu thanh; Nga, Mỹ siết lại ‘điều khoản khó’ cho thỏa thuận hòa bình Ukraine; Lá chắn Chernobyl mất chức năng an toàn sau đòn drone;...
(GLO)- Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công điện số 158/CĐ-BCH ngày 7-12-2025 gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.
(GLO)-Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.
(GLO)- Chương trình góc nhìn thế giới 7-12 gồm những nội dung chính sau: Ông Trump có buông bỏ khi hòa đàm Nga-Ukraine bế tắc kéo dài?; Ấn Độ trải thảm đỏ đón ông Putin, thách thức sức ép từ Mỹ; Viện trợ biến mất bí ẩn trong “Tam giác quỷ” ở Gaza.
(GLO)- Tin thế giới ngày 6-12 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga tăng cường không kích bằng UAV, bé trai 12 tuổi thiệt mạng; Ukraine - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới tại Miami; Binh sĩ Pháp nổ súng nhằm vào drone lạ tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân;...
(GLO)- Tại Thông tư mới đang lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh, cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho giám đốc sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng nhà trường.
(GLO)-Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuối buổi sáng 5-12, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
(GLO)-Giữa mênh mông núi rừng, hồ Ayun Hạ hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa núi non hùng vĩ. Không chỉ là công trình thủy lợi cung cấp nước cho nông nghiệp, Ayun Hạ còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, thư giãn giữa không gian thanh bình.
(GLO)- Tin thế giới ngày 5-12 có những nội dung đáng chú ý sau: UAV Ukraine phá hủy tiêm kích MiG-29 và radar Nga ở Crưm; Tổng thống Nga tuyên bố “lấy Donbas bằng mọi giá”, Mỹ-Ukraine bàn kế hoạch hòa bình; Ông Putin đến Ấn Độ để bàn về dầu khí, quốc phòng và thương mại;...
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (tại địa phương), đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 4-12.