Trailer Vòng chung kết Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” tỉnh Gia Lai năm 2025 sẽ diễn ra tại khách sạn Hoàng Yến, phường Quy Nhơn và được livestream trên các nền tảng MXH Báo và PT–TH Gia Lai bắt đầu từ 7h30 và 13h30 Chủ nhật 14/12/2025. Mời quý khán giả, thầy cô và các em học sinh theo dõi.

Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Gia Lai ngày mới

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng; Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I; Trung đoàn Thông tin 29 kết nghĩa với xã Ia Băng và Bàu Cạn...

Tin thế giới ngày 10-12: Kiev chốt “bộ ba” kế hoạch hòa bình mới, sẵn sàng gửi Mỹ

Bản tin Thế giới

(GLO)- Tin thế giới ngày 10-12 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine bất ngờ tái kiểm soát một phần Pokrovsk giữa sức ép từ 155.000 quân Nga; Kiev chốt “bộ ba” kế hoạch hòa bình mới, sẵn sàng gửi Mỹ; Anh tăng tốc ngoại giao với mọi đối tác để thúc đẩy hòa bình Ukraine;...

VEX IQ miền Trung Tây Nguyên: Điểm hẹn của đam mê và tri thức

Phóng sự

(GLO)- Tháng 12 này, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra sự kiện công nghệ-giáo dục chuẩn quốc tế: Vòng loại quốc gia VEX IQ-Miền Trung-Tây Nguyên Giải Vô địch quốc gia VEX 2025-2026. Đây không chỉ là một giải đấu robotics, mà còn là một sự kiện giáo dục-trải nghiệm với những hoạt động bên lề hấp dẫn.

Podcast Chuyện người Gia Lai số 69: Chị Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình “đánh thức” làng gốm Vân Sơn

Chuyện Người Gia Lai

(GLO)- Từ một người thiết kế nội thất với mức thu nhập ổn định, chị Đỗ Thị Thanh Vân bất ngờ rẽ sang con đường dốc sức hồi sinh dòng gốm thô mộc Vân Sơn đang dần bị lãng quên. Hành trình đầy thử thách, nhưng chị vẫn bền bỉ từng ngày, nhen lại sức sống mới cho làng nghề.

Tin thế giới ngày 9-12: Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, gửi kế hoạch hòa bình 20 điểm

Bản tin Thế giới

(GLO)- Tin thế giới ngày 9-12 có những nội dung đáng chú ý: Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga; Nga cảnh báo loạt UAV tấn công lãnh thổ, đóng cửa 4 sân bay; Hungary đạt thỏa thuận bảo đảm nguồn khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ;...

Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo

Gia Lai ngày mới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus; Toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ...

Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

Emagazine

(GLO)- Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ, nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm “lộc trời”.

Gia Lai 24h: Nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

24 giờ

(GLO)-Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Tin thế giới ngày 5-12: Tổng thống Nga tuyên bố “lấy Donbas bằng mọi giá”, Mỹ-UKraine bàn kế hoạch hòa bình

Bản tin Thế giới

(GLO)- Tin thế giới ngày 5-12 có những nội dung đáng chú ý sau: UAV Ukraine phá hủy tiêm kích MiG-29 và radar Nga ở Crưm; Tổng thống Nga tuyên bố “lấy Donbas bằng mọi giá”, Mỹ-Ukraine bàn kế hoạch hòa bình; Ông Putin đến Ấn Độ để bàn về dầu khí, quốc phòng và thương mại;...

Gia Lai ngày mới 5-12: Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai

Gia Lai ngày mới

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (tại địa phương), đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 4-12.

