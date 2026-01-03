Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc, tạo ra những đánh giá sai lệch về nội dung của bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống".

Một số thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc về nội dung bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" trên mạng xã hội. Ảnh: VOV

Những thông tin này có thể gây lo lắng, nghi ngờ về chất lượng SGK, làm hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT.

Trong đó, đáng chú ý là thông tin cho rằng SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) mà không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn, từ đó đi đến việc phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong SGK.

Bộ GD&ĐT cho biết đã tổ chức rà soát và khẳng định rằng, nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, xuyên suốt ở nhiều lớp học như lớp 4 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử).

Nội dung về nhà Nguyễn được thể hiện khách quan, đầy đủ với tư cách là một triều đại trong lịch sử. Riêng nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5, lớp 7 và lớp 8.

Việc sắp xếp các nội dung này trong bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với tiến trình lịch sử, mục tiêu chương trình và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh; thể hiện đúng quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân; đặt nhân vật, sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan và cân bằng trong giáo dục lịch sử.

Vì vậy, việc cho rằng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích; việc SGK môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong SGK; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực GD&ĐT.

Bộ này cũng đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin nêu trên và không đưa ra những bình luận thiếu căn cứ, cơ sở liên quan đến nội dung này.

Được biết, trước đó, ngày 26-12, Bộ GD&ĐT đã có quyết định về việc lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ SGK dùng chung thống nhất trên cả nước kể từ năm học 2026-2027.