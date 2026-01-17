Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

21 trường THCS tham gia Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17-1, tại Trường THPT FPT Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day, với sự tham gia của 50 đội thuộc 21 trường THCS trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Sự kiện do FPT Schools tổ chức nhằm tạo không gian học thuật, trải nghiệm, kết nối; giúp học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học công nghệ theo hướng thực tiễn, sáng tạo và có định hướng.

ngay-hoi-cong-nghe-fpt-ai-day.jpg
Các thí sinh tham gia cuộc thi FAnRoC trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, nhiều hoạt động được tổ chức tại ngày hội như: FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC), STEM Day, cuộc thi Stempetition và hội thảo giáo dục AI Educamp…

Các hoạt động này đã tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ đa dạng cho học sinh; mở rộng không gian trao đổi giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.

z7439875406242-3667eade9935f58e0031c51136d9fde5.jpg
Các thí sinh tham gia cuộc thi Stempetition và hội thảo giáo dục AI Educamp. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, FAnRoC là cuộc thi lần đầu tiên được nhà trường tổ chức nhằm phát động trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi mang chủ đề “Sáng tạo số, kiến tạo xanh” gắn với định hướng giáo dục năm học 2025-2026 là “Học sâu sắc để yêu thương”; khuyến khích học sinh vận dụng tri thức và tư duy công nghệ để đề xuất các giải pháp sáng tạo, bền vững.

Ông Phan Quang Duy - Phó Giám đốc Điều hành Trường THPT FPT Quy Nhơn - cho biết: Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day là cơ hội để học sinh tiếp cận và trải nghiệm các công nghệ mới; từ đó, hình thành tư duy công nghệ, năng lực thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

Theo ông Duy, trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, nhà trường không chỉ hướng tới việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn mong muốn học sinh hiểu đúng và ứng dụng công nghệ một cách nhân văn, có trách nhiệm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sinh viên Gia Lai chinh phục Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam.

Sinh viên Gia Lai chinh phục Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam

(GLO)- Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn vừa xuất sắc giành giải nhì tại Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Gia Lai sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Tin tức

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Tin tức

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

Giáo dục

(GLO)- Từ 2 sinh viên trưởng thành tại giảng đường Ðại học Huế, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Văn Long (làng Ngol, phường Hội Phú) đã kiên trì đi đến cùng con đường tri thức trong điều kiện rất gian khó.

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Vũ Hoàng Nam tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước và cậu học trò 12 tuổi của Gia Lai

Phóng sự

(GLO)- Trong số hơn 1.300 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Gia Lai có một đại biểu rất đặc biệt-một cậu bé mới 12 tuổi. Cùng tìm hiểu về hành trình giúp em trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của Gia Lai tham dự sự kiện quan trọng này.

null