21 trường THCS tham gia Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day

(GLO)- Ngày 17-1, tại Trường THPT FPT Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day, với sự tham gia của 50 đội thuộc 21 trường THCS trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Sự kiện do FPT Schools tổ chức nhằm tạo không gian học thuật, trải nghiệm, kết nối; giúp học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học công nghệ theo hướng thực tiễn, sáng tạo và có định hướng.

Các thí sinh tham gia cuộc thi FAnRoC trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm



Theo đó, nhiều hoạt động được tổ chức tại ngày hội như: FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC), STEM Day, cuộc thi Stempetition và hội thảo giáo dục AI Educamp…

Các hoạt động này đã tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ đa dạng cho học sinh; mở rộng không gian trao đổi giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Stempetition và hội thảo giáo dục AI Educamp. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, FAnRoC là cuộc thi lần đầu tiên được nhà trường tổ chức nhằm phát động trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi mang chủ đề “Sáng tạo số, kiến tạo xanh” gắn với định hướng giáo dục năm học 2025-2026 là “Học sâu sắc để yêu thương”; khuyến khích học sinh vận dụng tri thức và tư duy công nghệ để đề xuất các giải pháp sáng tạo, bền vững.

Ông Phan Quang Duy - Phó Giám đốc Điều hành Trường THPT FPT Quy Nhơn - cho biết: Ngày hội công nghệ FPT Schools AI Day là cơ hội để học sinh tiếp cận và trải nghiệm các công nghệ mới; từ đó, hình thành tư duy công nghệ, năng lực thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

Theo ông Duy, trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, nhà trường không chỉ hướng tới việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn mong muốn học sinh hiểu đúng và ứng dụng công nghệ một cách nhân văn, có trách nhiệm.