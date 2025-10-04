Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Tại Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan), hơn 1.300 giáo viên, học sinh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Cán bộ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp minh họa, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông như: đi xe đạp, xe máy điện an toàn, quan sát và xử lý khi qua đường, phản ứng trước tình huống bất ngờ, cách đội và lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Các tình huống được xây dựng gần gũi, sát thực tế, giúp học sinh dễ hình dung và rèn phản xạ xử lý. Dịp này, 50 mũ bảo hiểm cũng được trao tặng cho các em học sinh tiêu biểu.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải thực hành thao tác với bình chữa cháy. Ảnh: N.L

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), học sinh được trực tiếp trải nghiệm chương trình thực hành PCCC và CNCH do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 triển khai.

Các em được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, đuối nước, sự cố mắc kẹt; thực hành thao tác với bình chữa cháy, xử lý rò rỉ gas, triển khai đội hình chữa cháy; đồng thời, tham quan các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng PCCC.