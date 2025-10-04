Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Tại Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan), hơn 1.300 giáo viên, học sinh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

trang-bi-ky-nang-cho-hoc-sinh-1.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Cán bộ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp minh họa, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông như: đi xe đạp, xe máy điện an toàn, quan sát và xử lý khi qua đường, phản ứng trước tình huống bất ngờ, cách đội và lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Các tình huống được xây dựng gần gũi, sát thực tế, giúp học sinh dễ hình dung và rèn phản xạ xử lý. Dịp này, 50 mũ bảo hiểm cũng được trao tặng cho các em học sinh tiêu biểu.

trang-bi-ky-nang-cho-hoc-sinh2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải thực hành thao tác với bình chữa cháy. Ảnh: N.L

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), học sinh được trực tiếp trải nghiệm chương trình thực hành PCCC và CNCH do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 triển khai.

Các em được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, đuối nước, sự cố mắc kẹt; thực hành thao tác với bình chữa cháy, xử lý rò rỉ gas, triển khai đội hình chữa cháy; đồng thời, tham quan các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng PCCC.

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

Tin tức

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Pháp luật

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

