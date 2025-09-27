Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại trường học, khách sạn

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 27-9, 2 đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đồng loạt tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành, diễn tập PCCC&CNCH tại trường học, khách sạn.

Tại khách sạn Lưu Ngãi (phường Quy Nhơn Nam), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định cháy lớn tại khu vực để xe của khách sạn.

Theo tình huống giả định, bắt nguồn từ sự cố chập điện bugi xe máy của khách lưu trú, lửa bén sang các vật dụng xung quanh, lan sang các xe khác và nhanh chóng bùng phát, với diện tích đám cháy khoảng 70 m2. Đám cháy kèm theo nhiều khói khí độc, khiến 4 người bị mắc kẹt.

quang-canh-buoi-dien-tap.jpg
Quang cảnh buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Lưu Ngãi. Ảnh: N.L

Ngay khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng báo động, báo cháy đến cơ quan chức năng thông qua số điện thoại 114; khẩn trương triển khai bình chữa cháy, họng nước vách tường nhưng không khống chế được do đám cháy lan nhanh, khói dày đặc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với gần 50 cán bộ, chiến sĩ, 7 xe chữa cháy và cứu nạn chuyên dụng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình, đưa người bị mắc kẹt ra an toàn và dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định.

Cùng ngày, tại Trường THCS Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy, CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

hoc-sinh-trai-nghiem-dung-binh-chua-chay-xach-tay.jpg
Học sinh Trường THCS Nhơn Hội trải nghiệm cách dập lửa do cháy bình gas. Ảnh: N.L

Tại chương trình, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tập trung hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, đuối nước, tai nạn thương tích; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, xử lý sự cố cháy bình gas trong gia đình; thực hành đội hình lăng phun nước.

