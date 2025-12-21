(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Tại chương trình, thông qua hình thức sân khấu hóa với các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, ban tổ chức đã chuyển tải đến người dân địa phương các nội dung tuyên truyền như: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; các quy định về quản lý về biên giới; Luật Biên phòng Việt Nam.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, chương trình còn có nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; mua bán người; buôn lậu, gian lận thương mại; không tiếp tay, bao che cho các loại tội phạm…

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân trên địa bàn xã biên giới Ia Mơ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, ban tổ chức đã tặng 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Ia Mơ.