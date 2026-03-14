Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản tại xã Đức Cơ

(GLO)- Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Rơ Lan Đoàn (SN 2006, trú làng Gào) và Siu Búp (SN 2002, trú làng Le 1, cùng thuộc xã Ia Krêl) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12-3, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận trình báo của chị Đỗ Thị M.T. (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) về việc bị cướp tài sản khi đang thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn, xã Đức Cơ.

Đối tượng Rơ Lan Đoàn (trái) và Siu Búp. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, trong lúc chị T. đang ngồi thu mua hạt điều thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi từ phía sau áp sát. Các đối tượng dùng tay kéo mũ che kín mặt nạn nhân rồi giật túi xách bên trong có khoảng 40 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng có sử dụng 1 con dao cán dài để uy hiếp. Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ phối hợp với Tổ điều tra khu vực 8 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) cùng Công an các xã giáp ranh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, đến sáng 13-3, lực lượng Công an đã bắt giữ Rơ Lan Đoàn và Siu Búp tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao, 2 xe mô tô liên quan đến vụ án và số tiền 25.760.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.