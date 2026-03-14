Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản tại xã Đức Cơ

THIÊN DI
(GLO)- Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Rơ Lan Đoàn (SN 2006, trú làng Gào) và Siu Búp (SN 2002, trú làng Le 1, cùng thuộc xã Ia Krêl) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12-3, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận trình báo của chị Đỗ Thị M.T. (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) về việc bị cướp tài sản khi đang thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn, xã Đức Cơ.

Đối tượng Rơ Lan Đoàn (trái) và Siu Búp. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, trong lúc chị T. đang ngồi thu mua hạt điều thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi từ phía sau áp sát. Các đối tượng dùng tay kéo mũ che kín mặt nạn nhân rồi giật túi xách bên trong có khoảng 40 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng có sử dụng 1 con dao cán dài để uy hiếp. Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ phối hợp với Tổ điều tra khu vực 8 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) cùng Công an các xã giáp ranh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, đến sáng 13-3, lực lượng Công an đã bắt giữ Rơ Lan Đoàn và Siu Búp tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao, 2 xe mô tô liên quan đến vụ án và số tiền 25.760.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M., tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ việc hai xe ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

