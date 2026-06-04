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Gia Lai: Triệt phá nhiều tụ điểm ma túy, bắt giữ 13 đối tượng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an các xã, phường triệt phá nhiều tụ điểm phạm tội về ma túy, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Theo đó, để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để tấn công, trấn áp hiệu quả tội phạm ma túy.

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3 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà trên đường Wừu (xã Đak Đoa). Ảnh: Chí Trung

Qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm có hoạt động phạm tội về ma túy. Chỉ từ ngày 1-6 đến 3-6, các đơn vị đã bắt giữ 5 vụ với 13 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 2 giờ ngày 1-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra phía trước chung cư Lamer 1 (phường Quy Nhơn Nam), phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại phường Quy Nhơn Nam) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Huy bị bắt giữ cùng một số gói ma túy dạng "nước vui". Ảnh: Chí Trung

Tiếp tục mở rộng, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang trong 1 căn hộ ở chung cư này có 4 đối tượng gồm 3 nam, 1 nữ đang tụ tập “bay lắc”. Trong đó, đã tạm giữ hình sự Võ Văn Sang (SN 1991, trú tại chung cư Lamer 1) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ 5 gói ma túy dạng "nước vui", 1 viên nén ma túy dạng MDMA và 1 túi nilon chứa chất ma túy loại Ketamine.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an xã Đak Đoa ập vào căn nhà trên đường Wừu (thôn 8, xã Đak Đoa), phát hiện 3 đối tượng gồm: Bùi Xuân Bá (SN 1998), Trương Thế Tây (SN 2009), Lê Hồng Hải (SN 2000, cùng trú tại xã Kdang) tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá.

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Lực lượng Công an đã triệt phá, bắt giữ 2 đối tượng H'Them và Sinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Mới nhất, vào 14 giờ 40 phút ngày 3-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an xã Ia Hrú bắt quả tang 2 đối tượng Ksor Sinh (SN 2001) và Kpă H’Them (SN 2005, cùng trú tại xã Ia Hrú) có hành vi cất giấu ma túy trong phòng ngủ để bán lại kiếm lời.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa 8 đoạn ống nhựa hàn kín 2 đầu có chất tinh thể màu trắng (các đối tượng khai nhận là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan.

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