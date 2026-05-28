Cảnh giác thủ đoạn dụ dỗ thanh thiếu niên giao ma túy

(GLO)- Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để khởi tố Võ Ngọc Sang (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Tây) cùng đồng bọn về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Tây phát hiện Sang có hành vi bán ma túy cho một số thanh thiếu niên trên địa bàn.

Sáng 23-5, tổ công tác bắt quả tang Sang đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi zip chứa ma túy, dụng cụ sử dụng, cân tiểu ly và 1 linh kiện nghi của súng hơi.

Đối tượng Võ Ngọc Sang. Ảnh: Nguyễn Giang

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện giữ thêm 6 đối tượng ở nhiều địa phương liên quan. Đáng chú ý, để có người phục vụ cho hoạt động bất hợp pháp của mình, Sang đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng tham gia giao ma túy cho người mua, đổi lại Sang sẽ chia ma túy cho các đối tượng này sử dụng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình trước những chiêu trò dụ dỗ, "bẫy" giao hàng của các đối tượng ma túy.