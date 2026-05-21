Ra tòa lãnh án vì điều khiển xe tông vào Cảnh sát giao thông

(GLO)- Ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Sing (SN 2008, trú tại xã Mang Yang) 2 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, thuộc trường hợp “Giết người đang thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 10-6-2025, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL 19D, đoạn qua xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cũ (nay là xã Mang Yang).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Sing điều khiển xe mô tô chở theo một người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bị cáo Sing thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: N.L

Tuy nhiên, Sing không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, điều khiển xe lạng lách, đánh võng rồi tông thẳng vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến nạn nhân văng xuống đường, bị thương nặng, còn Sing tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định, cán bộ Cảnh sát giao thông bị tổn thương cơ thể 50%, với nhiều thương tích ở vùng đầu, tay và chân.

Tại phiên tòa, Sing thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai do bản thân không có giấy phép lái xe, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên lo sợ bị xử lý, tạm giữ phương tiện nên đã bỏ chạy.

Hội đồng xét xử tập trung phân tích diễn biến, tính chất vụ án và nhận định bị cáo hoàn toàn có điều kiện giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng nhưng vẫn cố tình tăng tốc, điều khiển phương tiện lao vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, bị cáo tiếp tục rời khỏi hiện trường, bỏ mặc hậu quả. Theo Hội đồng xét xử, hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác đã phạm vào tội giết người thuộc trường hợp "Giết người đang thi hành công vụ"; việc bị hại không tử vong là do được cấp cứu, điều trị kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan của vụ án, trong đó bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

