Gia Lai: Lãnh 23 năm tù vì sát hại người tình, chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Du (SN 1989, trú xã Chư A Thai) 20 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Du và chị Đ.T.T. (SN 1987, xã Ia Hrú) có quan hệ yêu đương, tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, bị cáo nhiều lần kiểm tra điện thoại của nạn nhân, phát hiện các tin nhắn, cuộc gọi với người khác nên nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.

Khoảng 22 giờ ngày 8-12-2024, sau khi uống rượu, Du quay lại nhà chị T. (thôn Teng Nong, xã Ia Hrú) để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, bị cáo dùng dao chém 1 nhát vào vùng đầu nạn nhân, sau đó tiếp tục dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân bất động.

Gây án xong, bị cáo lấy điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường, rồi vứt bỏ trên đường. Đến ngày 9-12-2024, Du đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Bị cáo Du khai nhận hành vi tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ ghen tuông nhưng không mang tính bộc phát, nhất thời.

Cụ thể, sau khi dùng dao gây thương tích, bị cáo tiếp tục bóp cổ nạn nhân khi nạn nhân đã mất khả năng chống cự cho đến khi nạn nhân nằm bất động, bị cáo không cứu giúp mà bỏ mặc. Hành vi này thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng người khác đến cùng, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tính chất côn đồ.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xác định chiếc điện thoại tuy do bị cáo mua tặng nhưng đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bị hại. Việc bị cáo lấy mang đi sau khi gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội là xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”.