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Công an xã Ia Lâu vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

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THÚY TRINH
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(GLO)- Ngày 13-6, Công an xã Ia Lâu đã vận động đối tượng truy nã Cao Văn Cường (SN 2003, trú thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu) đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai của đối tượng, tối 7-5-2025, Cường cùng Lường Duy Hùng (SN 2004), Bùi Văn Lam (SN 1996, cùng trú thôn Hoà Bình, xã Ia Lâu) và Triệu Văn Hữu, SN 1998, trú tại xã Ia Mơ) tụ tập tại khu vực thôn Ia Piơr (xã Ia Lâu) và rủ nhau tìm gặp anh L. để giải quyết mâu thuẫn.

Cường được giao nhiệm vụ liên lạc với anh L. Gặp anh L. tại khu vực Tiểu khu 134 (xã Ia Lơi, tỉnh Đắk Lắk), Hùng gửi vị trí cho Lam và Hữu. Sau đó, Lam và Hữu đến hiện trường, dùng dao tấn công anh L. gây thương tích rồi cả nhóm bỏ trốn.

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Công an xã Ia Lâu làm việc với đối tượng Cao Văn Cường. Ảnh: Trung Sơn

Ngày 30-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Văn Cường để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, Cường rời khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Ngày 12-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định truy nã số 4325/QĐTN-CSHS đối với Cao Văn Cường.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình và tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã Ia Lâu, đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Công an xã Ia Lâu đã hoàn tất thủ tục cần thiết và bàn giao Cao Văn Cường cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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