Từ ngày 15-8, xe ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp có bị phạt?

(GLO)- Từ ngày 15-8-2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Bỏ quy định phạt tiền đối với lái xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp

Từ ngày 15-8, xe ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26-6-2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt đối với hành vi chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp được điều chỉnh từ ngày 15-8.

Cảnh cáo là hình thức xử phạt người vi phạm, có thể có ý nghĩa pháp lý khi xem xét một hành vi vi phạm tiếp theo, hoặc là căn cứ để xem xét mức độ chấp hành quy định pháp luật của người vi phạm. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, người điều khiển ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này loại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Điểm đáng chú ý là Nghị định 238/2026/NĐ-CP bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Thay vào đó, hình thức xử phạt từ ngày 15-8 là cảnh cáo.

Tuy nhiên, nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) vẫn sẽ bị phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng.

Thiết bị an toàn không chỉ là ghế trẻ em

Theo QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị giúp bảo đảm trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ô tô, hạn chế sự di chuyển của cơ thể và giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc xe giảm tốc đột ngột. Thiết bị có thể bao gồm hệ thống ghế trẻ em (CRS) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao (ECRS). Quy chuẩn này có hiệu lực từ 1-1-2026.

Như vậy, từ 15-8-2026, hành vi chở trẻ thuộc diện quy định mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp vẫn là vi phạm, nhưng hình thức xử lý được chuyển từ phạt tiền sang cảnh cáo.

Người điều khiển phương tiện cần lưu ý rằng việc thay đổi mức xử phạt không đồng nghĩa với việc bỏ yêu cầu bảo đảm an toàn cho trẻ em. Việc sử dụng thiết bị phù hợp vẫn là một trong những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cũng đã thông tin, giải thích về quy định mới nhằm giúp người dân hiểu đúng hiệu lực của Nghị định 238/2026/NĐ-CP và các quy định liên quan đến việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.