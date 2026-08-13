Gia Lai: Khởi tố vụ án liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi và các mẫu xương động vật quý hiếm

(GLO)- Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” liên quan vụ phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cùng nhiều mẫu xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn.

Trước đó, từ ngày 6 đến 8-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp cùng Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực XIV; Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường; Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; với sự chứng kiến của đại diện Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH MSC Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 3 container gỗ (số hiệu MSNU 3138992, MSNU 1925212 và TCKU 1286688) có nguồn gốc từ Cộng hòa dân chủ Congo, đang tập kết tại cảng Quy Nhơn chờ làm thủ tục thông quan.

Các container trên do Công ty CP thương mại và dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cùng nhiều mẫu xương động vật quý hiếm trong 2 container tại cảng Quy Nhơn. Ảnh: Công Cường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 12 lóng/thanh gỗ trong 2 container có phủ lớp sáp, sau khi mở lớp sáp phát hiện có chứa các mẫu xương nghi là xương động vật và 221 vật thể dạng khúc (có hình dạng, kích thước khác nhau).

Sau khi làm sạch lớp sáp, các mẫu xương động vật có tổng trọng lượng là 79,3 kg; 221 vật thể dạng khúc nghi là ngà voi, có tổng khối lượng 1.193 kg. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ là ngà voi thuộc họ Elephantidae.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn cất giấu, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm ngày càng tinh vi; lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng hóa để che giấu hàng cấm trong các kiện hàng hợp pháp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện.

Ngà voi được cất giấu trong các lóng gỗ. Ảnh: Công Cường

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã cử 24 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm đếm số lượng ngà voi và xương động vật nói trên.

Đồng thời, triển khai 35 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ tang vật; duy trì 1 tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ luân phiên tuần tra, canh gác, bảo vệ tang vật 24/24 giờ cho đến khi tang vật được bàn giao cho lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.