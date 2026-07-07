Phát hiện gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong 6 tháng

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 6 tháng năm 2026, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 51,83%); 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 60,06%); 5.723 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 75,02%).

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 9.647,7 tỷ đồng (tăng 49,36%). Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng.

Lực lượng Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia tiếp tục nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát, mỹ phẩm, ngoại tệ, vàng, bạc, hàng gia dụng, sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh…

Tại các địa bàn trọng điểm như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang…, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động cư dân biên giới, chính sách phân luồng hải quan, phương tiện vận tải trá hình để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa.

Tuyến biển, cảng biển nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá ngoại, đường cát, rượu, xăng, dầu, than, hàng hóa đã qua sử dụng có nguồn gốc nước ngoài, thực phẩm đông lạnh…

Các đối tượng lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh, chính sách phân luồng hải quan để thực hiện hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Ngoài ra, hoạt động buôn lậu vàng, ngoại tệ, hàng hiệu giả mạo, linh kiện điện tử, ma túy và hàng cấm tiếp tục diễn biến phức tạp trên tuyến hàng không. Các đối tượng lợi dụng hành lý ký gửi, hành lý xách tay, chuyển phát nhanh quốc tế, hàng quà biếu, quà tặng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đáng chú ý, không gian mạng và thương mại điện tử là lĩnh vực diễn biến phức tạp nhất hiện nay khi các đối tượng lợi dụng Facebook, TikTok, Shopee, Telegram, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô lớn.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát của các bộ, ngành đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Đi kèm với đó là việc giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.