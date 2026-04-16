Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 15-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo); Giám đốc Sở Tài chính; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường phụ trách Cơ quan Thường trực.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ảnh: Vũ Thảo

Các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hải đoàn Biên phòng 48 - Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11; Chi cục Hải quan khu vực XIV; Thanh tra tỉnh; Thuế tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Quản lý thị trường; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).

Cơ quan Thường trực giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo là Chi cục Quản lý thị trường.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành, có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác trong từng thời kỳ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND cấp xã trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả; giải quyết các vấn đề liên ngành; đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chỉ đạo, phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra tình hình thực hiện công tác tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại, hạn chế; chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước…

