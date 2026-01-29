Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc tại tỉnh Gia Lai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

HẢI YẾN
(GLO)- Sáng 29-1, Đoàn công tác do ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng liên quan.

5-bcd-389-qg.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 176/KH-Ban Chỉ đạo 389 ngày 8-12-2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm trên toàn địa bàn.

Sau hơn 1 tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 403 vụ, xử lý vi phạm hành chính 332 vụ, khởi tố 12 vụ với 22 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 16,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhận định, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng… tăng cao.

Điều này kéo theo nguy cơ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là tại các chợ truyền thống, khu dân cư và khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại điện tử, mua bán qua mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh tiếp tục phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt, thiệt hại do bão số 13 gây ra vào cuối năm 2025 có thể làm gián đoạn nguồn cung một số mặt hàng, ảnh hưởng chi phí sản xuất, vận chuyển, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng trục lợi.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam đề nghị, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường; tăng cường phối hợp liên ngành theo phương châm “6 rõ”; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo sớm các phương thức, thủ đoạn mới, tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Vương Trường Nam cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát thị trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm lớn, có tổ chức theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

2-bcd-qg-389.jpg
Ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bìa phải) khảo sát thực tế tại Tân cảng Miền Trung. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, chiều 28-1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc và khảo sát thực tế tại khu vực Cảng biển Quy Nhơn nhằm nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa; đồng thời đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trước khi khảo sát thực địa, Đoàn đã làm việc nhanh với các đơn vị chức năng đang hoạt động tại cảng. Các đơn vị báo cáo khái quát về lưu lượng hàng hóa, phương thức vận chuyển; công tác phối hợp trong quản lý, giám sát hàng hóa qua cảng; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã khảo sát trực tiếp tại Cảng Thị Nại, Tân cảng Miền Trung và Cảng Quy Nhơn; tập trung vào hệ thống giám sát hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, camera, hệ thống VASSCM và quy trình phối hợp giữa Hải quan, Bộ đội Biên phòng.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận công tác tổ chức mặt bằng, kiểm soát hàng hóa được triển khai khá chặt chẽ, góp phần hạn chế nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng biển.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác năm 2025

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác năm 2025

(GLO)- Sáng 9-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-1, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) năm 2025.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

