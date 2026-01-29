Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-1, Đoàn công tác do ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 176/KH-Ban Chỉ đạo 389 ngày 8-12-2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm trên toàn địa bàn.

Sau hơn 1 tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 403 vụ, xử lý vi phạm hành chính 332 vụ, khởi tố 12 vụ với 22 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 16,5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhận định, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng… tăng cao.

Điều này kéo theo nguy cơ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là tại các chợ truyền thống, khu dân cư và khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại điện tử, mua bán qua mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh tiếp tục phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt, thiệt hại do bão số 13 gây ra vào cuối năm 2025 có thể làm gián đoạn nguồn cung một số mặt hàng, ảnh hưởng chi phí sản xuất, vận chuyển, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng trục lợi.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam đề nghị, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường; tăng cường phối hợp liên ngành theo phương châm “6 rõ”; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo sớm các phương thức, thủ đoạn mới, tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Vương Trường Nam cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát thị trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm lớn, có tổ chức theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bìa phải) khảo sát thực tế tại Tân cảng Miền Trung. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, chiều 28-1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc và khảo sát thực tế tại khu vực Cảng biển Quy Nhơn nhằm nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa; đồng thời đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trước khi khảo sát thực địa, Đoàn đã làm việc nhanh với các đơn vị chức năng đang hoạt động tại cảng. Các đơn vị báo cáo khái quát về lưu lượng hàng hóa, phương thức vận chuyển; công tác phối hợp trong quản lý, giám sát hàng hóa qua cảng; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã khảo sát trực tiếp tại Cảng Thị Nại, Tân cảng Miền Trung và Cảng Quy Nhơn; tập trung vào hệ thống giám sát hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, camera, hệ thống VASSCM và quy trình phối hợp giữa Hải quan, Bộ đội Biên phòng.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận công tác tổ chức mặt bằng, kiểm soát hàng hóa được triển khai khá chặt chẽ, góp phần hạn chế nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng biển.