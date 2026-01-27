Gia Lai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Chiều 27-1, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng liên quan và thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Theo báo cáo, năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, thị trường hàng hóa ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến ngày càng tinh vi; lợi dụng các tuyến giao thông huyết mạch, cửa khẩu, đường mòn biên giới, thương mại điện tử và mạng xã hội để vận chuyển, tiêu thụ hàng vi phạm.

Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 13, nhu cầu một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, tăng giá, buôn bán hàng kém chất lượng. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch chuyên đề, cao điểm; tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường.

Công tác kiện toàn tổ chức được chú trọng. Đến nay, 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý ngay từ địa bàn.

Kết quả, trong năm 2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, kiểm tra gần 4.000 vụ việc; xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm hành chính; khởi tố 46 vụ với 72 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 235 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phải có hướng đi đột phá trong năm 2026, nhất là trong quản lý thị trường và bảo vệ sức khỏe người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cảnh báo tình trạng hàng hóa kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn cao đang trực tiếp đe dọa bữa ăn, sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân xuất phát từ ý thức sản xuất chạy theo lợi nhuận và sự buông lỏng, thậm chí vô cảm của một bộ phận cơ quan chức năng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường chưa thay đổi căn bản cách làm, còn nặng tư duy cũ; đồng thời, yêu cầu cán bộ càng làm càng phải đổi mới, gần dân, sát doanh nghiệp, hành xử để tạo niềm tin và sự ủng hộ.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu không để tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm, rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và kết quả xử lý theo từng tháng; yêu cầu lập kế hoạch chi tiết theo tinh thần “6 rõ”; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Hải Yến

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền phải được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2023-2025.