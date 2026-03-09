Gia Lai: Dùng hung khí đánh người, 2 bị cáo lãnh tổng cộng 17 năm tù

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 9-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Trung Hoàng (SN 1998) 13 năm tù và bị cáo Trần Trọng Đạt (SN 2008, cùng trú xã Chư Sê) 4 năm tù cùng về tội giết người.

dung-hung-khi-danh-nguoi-hai-bi-cao-lanh-17-nam-tu-1.jpg
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 4-5-2025, T.Q.B. (xã Chư Sê) ngồi uống bia cùng một số người (trong đó có Hoàng) tại 1 quán bia ở thôn Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cũ (nay là thôn Kê, xã Chư Sê).

Trong lúc uống bia, do Hoàng còn nợ B. 350 nghìn đồng nên B. đòi tiền, dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, người thân của Hoàng đã trả thay số tiền trên cho B., Hoàng đứng dậy ra về.

Tuy nhiên, do bực tức vì mâu thuẫn trước đó nên Hoàng nảy sinh ý định trả thù và gọi điện rủ Đạt chở đi “có việc”. Trên đường đi, Hoàng chuẩn bị một thanh kim loại dài khoảng 40 cm rồi cùng Đạt quay lại khu vực quán để tìm B.

Khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, khi thấy B. đang chuẩn bị lấy xe ra về, Hoàng cầm thanh kim loại đi đến từ phía sau và đánh một cái trúng vùng thái dương bên phải của B. Sau đó, đối tượng tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng mặt nạn nhân.

Hậu quả, B. bị chấn thương sọ não, nứt sọ trán trái, gãy vỡ khối xương mặt, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 51%.

dung-hung-khi-danh-nguoi-hai-bi-cao-lanh-17-nam-tu-2.jpg
2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-3. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tập trung thẩm vấn, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Qua xét hỏi và tranh tụng công khai, Hội đồng xét xử nhận định dù mâu thuẫn trước đó đã được giải quyết nhưng Hoàng vẫn chuẩn bị hung khí nguy hiểm, rủ thêm Đạt quay lại tìm nạn nhân để trả thù.

Hành vi dùng thanh kim loại đánh nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe và tính mạng người khác. Nạn nhân không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hội đồng xét xử cũng xác định Hoàng là người khởi xướng và trực tiếp gây án, còn Đạt tham gia với vai trò giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

