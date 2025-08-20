Xã Chư Sê phấn đấu trở thành vùng động lực quan trọng phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 207 đại biểu đại diện cho hơn 2.700 đảng viên của 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xã Chư Sê được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính, gồm thị trấn Chư Sê và các xã Dun, Ia Blang, Ia Pal, Ia Glai (thuộc huyện Chư Sê cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trước sáp nhập đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chư Sê phấn đấu xây dựng xã trở thành vùng động lực quan trọng phía Tây của tỉnh Gia Lai, quyết tâm xây dựng xã Chư Sê trở thành phường.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 9,8%; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 ước đạt 2 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt hơn 216 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 89,13 triệu đồng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên...

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Sê khóa mới cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai với phương châm “6 rõ”.

Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Chư Sê gắn kết với không gian phát triển mới làm cơ sở pháp lý cho định hướng phát triển lâu dài, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Sê nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của xã sau sáp nhập để tạo đột phá trong phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành phường Chư Sê trong tương lai gần.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, bảo đảm môi trường ổn định để phát triển bền vững.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Chư Sê nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 22 đồng chí; đồng chí Lý Anh Sang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.