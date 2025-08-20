Canh Vinh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh: H.P

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh - cho hay: Xã Canh Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Canh Vinh (cũ), Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến (thuộc xã Canh Liên).

Xã có diện tích gần 259 km², dân số 16.765 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,3%); Đảng bộ xã có 32 chi, đảng bộ với 646 đảng viên.

▪ Theo đồng chí, các kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa thế nào với xã mới?

- Đáng chú ý là kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Riêng năm 2025, tổng giá trị sản phẩm địa phương ước đạt 8.893 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,24%.

Trong đó, nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.523 tỷ đồng, tăng 3,86%; công nghiệp - xây dựng đạt 6.157 tỷ đồng, tăng 13,13%; thương mại - dịch vụ đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 5,08%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị xã được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng hiện chiếm 72,49% trong cơ cấu kinh tế. Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (1.425 ha) hiện thu hút 11 dự án, trong đó có 3 nhà máy đã đi vào hoạt động.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là động lực phát triển

﻿của xã Canh Vinh. Ảnh: H.P

Địa phương đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp Canh Hiển, Canh Vinh, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đô thị.

▪ Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là xây dựng Canh Vinh phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc, vậy đâu là những đột phá để thực hiện, thưa đồng chí?

- Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để Canh Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị trong tương lai gần.

Đó là, đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tạo nền tảng phát triển đô thị; xóa hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng Canh Vinh thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân.

▪ Sau hợp nhất, Canh Vinh có nhiều dư địa để phát triển, vậy định hướng phát triển không gian của xã được tổ chức như thế nào?

- Công tác quy hoạch được xã xác định phải liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong địa bàn xã, vùng và cả tỉnh.

Trong đó, khu vực đô thị sẽ tập trung phát triển tại trung tâm xã với định hướng trở thành đô thị loại V, gắn kết chặt chẽ với Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ưu tiên đầu tư phát triển các hạ tầng kỹ thuật, xã hội hiện đại, xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới đồng bộ, tạo sức hút cho thương mại, dịch vụ và đầu tư.

Canh Vinh đặt mục tiêu xây dựng thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến

﻿ làm hạt nhân. Ảnh: H.P

Khu vực nông thôn sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cải thiện kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, nâng chất lượng đời sống nhân dân.

Khu vực miền núi sẽ khai thác tiềm năng lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông để kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm xã và vùng lân cận, thu hẹp khoảng cách phát triển.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!