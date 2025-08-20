Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ XÃ CANH VINH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Canh Vinh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC (thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-8, Ðảng bộ xã Canh Vinh tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðại hội xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Canh Vinh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

81.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh: H.P

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh - cho hay: Xã Canh Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Canh Vinh (cũ), Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến (thuộc xã Canh Liên).

Xã có diện tích gần 259 km², dân số 16.765 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,3%); Đảng bộ xã có 32 chi, đảng bộ với 646 đảng viên.

Theo đồng chí, các kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa thế nào với xã mới?

- Đáng chú ý là kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Riêng năm 2025, tổng giá trị sản phẩm địa phương ước đạt 8.893 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,24%.

Trong đó, nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.523 tỷ đồng, tăng 3,86%; công nghiệp - xây dựng đạt 6.157 tỷ đồng, tăng 13,13%; thương mại - dịch vụ đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 5,08%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị xã được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng hiện chiếm 72,49% trong cơ cấu kinh tế. Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (1.425 ha) hiện thu hút 11 dự án, trong đó có 3 nhà máy đã đi vào hoạt động.

83.jpg
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là động lực phát triển
﻿của xã Canh Vinh. Ảnh: H.P

Địa phương đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp Canh Hiển, Canh Vinh, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đô thị.

Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là xây dựng Canh Vinh phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc, vậy đâu là những đột phá để thực hiện, thưa đồng chí?

- Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để Canh Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị trong tương lai gần.

Đó là, đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tạo nền tảng phát triển đô thị; xóa hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng Canh Vinh thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân.

Sau hợp nhất, Canh Vinh có nhiều dư địa để phát triển, vậy định hướng phát triển không gian của xã được tổ chức như thế nào?

- Công tác quy hoạch được xã xác định phải liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong địa bàn xã, vùng và cả tỉnh.

Trong đó, khu vực đô thị sẽ tập trung phát triển tại trung tâm xã với định hướng trở thành đô thị loại V, gắn kết chặt chẽ với Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ưu tiên đầu tư phát triển các hạ tầng kỹ thuật, xã hội hiện đại, xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới đồng bộ, tạo sức hút cho thương mại, dịch vụ và đầu tư.

82.jpg
Canh Vinh đặt mục tiêu xây dựng thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến
﻿ làm hạt nhân. Ảnh: H.P

Khu vực nông thôn sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cải thiện kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, nâng chất lượng đời sống nhân dân.

Khu vực miền núi sẽ khai thác tiềm năng lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông để kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm xã và vùng lân cận, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Xin cảm ơn đồng chí!

Chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương đạt 33,9%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 69 triệu USD.

- Thu hút ít nhất 15 dự án mới.

- Đến cuối năm 2030, xã không còn hộ nghèo.

- Đến năm 2027, xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Đảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 119 đại biểu đại diện cho 331 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương giàu tiềm năng, giữ vị trí trung tâm kết nối trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh.

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để Ðảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, cùng thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm xây dựng Phù Mỹ phát triển xứng tầm xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

null