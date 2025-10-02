Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

trien-lam-anh-dang-bo-tinh-gia-lai-tu-hao-viet-tiep-truyen-thong-ve-vang.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Cùng dự triển lãm còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 12-10; trưng bày hơn 200 bức ảnh, tư liệu quý, phản ánh sinh động chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong thời gian qua.

Triển lãm được sắp xếp theo kết cấu, bố cục gồm 6 phần: phần mở đầu: Những dấu son lịch sử; phần I: Xây dựng Đảng, chính quyền; phần II: Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế; phần III: Thành tựu trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; phần IV: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; phần V: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; phần VI: Quốc phòng-an ninh.

c03c768c640bee55b71a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-thông tin: Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa-nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh nhà.

Triển lãm góp phần khẳng định niềm tự hào về truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, niềm tin vào tương lai tươi sáng; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

87904f3e5eb9d4e78da8.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan tại triển lãm. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định rằng, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ, triển lãm còn gửi gắm thông điệp: Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Gia Lai hôm nay có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Tin tức

(GLO)- Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất “cổng trời” xa xôi của tỉnh.

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhằm triển khai Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở địa chỉ email tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null