(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Cùng dự triển lãm còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 12-10; trưng bày hơn 200 bức ảnh, tư liệu quý, phản ánh sinh động chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong thời gian qua.

Triển lãm được sắp xếp theo kết cấu, bố cục gồm 6 phần: phần mở đầu: Những dấu son lịch sử; phần I: Xây dựng Đảng, chính quyền; phần II: Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế; phần III: Thành tựu trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; phần IV: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; phần V: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; phần VI: Quốc phòng-an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-thông tin: Triển lãm là một trong những hoạt động văn hóa-nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh nhà.

Triển lãm góp phần khẳng định niềm tự hào về truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, niềm tin vào tương lai tươi sáng; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan tại triển lãm. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định rằng, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ, triển lãm còn gửi gắm thông điệp: Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Gia Lai hôm nay có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân.