Gia Lai: 60 chủ thể OCOP tham gia triển lãm sản phẩm đặc trưng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, 60 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh đã tham gia triển lãm sản phẩm đặc trưng tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

60-chu-the-ocop-tham-gia-trien-lam-gioi-thieu-san-pham-dac-trung.jpg
Triển lãm có sự tham gia của 60 đơn vị là chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 4-10, do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức.

Ngoài các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, triển lãm còn có hoạt động trải nghiệm văn hóa cà phê phục vụ người dân và khách tham quan.

Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách về giá trị sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh; giúp người tiêu dùng nhận diện các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, hiểu rõ giá trị, nguồn gốc sản phẩm.

gen-h-z7070684728635-5169f2808f73e71e5d87887427783115.jpg
Các chủ thể OCOP tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: T.D

Triển lãm cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ hàng hóa; phát triển hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm nội địa, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

