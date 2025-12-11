Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ chiều 11-12

(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công Thương-Tài chính, từ chiều 11-12, giá xăng, dầu đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng RON 95-III về sát mốc 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 380 đồng, còn 20.080 đồng/lít. E5 RON 92 cũng hạ 210 đồng, có giá mới 19.610 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm 40-250 đồng/lít, kg so với cách đây 7 ngày.

Giá xăng dầu chiều 11-12 giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 18.150 đồng và 18.640 đồng/lít. Dầu mazut cũng thấp hơn kỳ trước 40 đồng/kg, còn 13.390 đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 50 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95-III có 27 lần tăng, 23 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 25 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ thông tin liên quan tới thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, quyết định hạ lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước, trong đó mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 2,4% xuống 79,9 USD; dầu diesel giảm 1,5%, còn mazut 0,4%.