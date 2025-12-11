Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Ukraine tấn công bằng UAV vào thủ đô của Nga

(GLO)- Ukraine đã phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow của Nga. Cuộc tấn công diễn ra đêm ngày 9 rạng sáng 10-12.

Hiện, chưa có thương vong hay thiệt hại nào được công bố. Kênh tin tức Shot của Nga đưa tin, có nhiều vụ nổ xảy ra ở ngoại ô Moscow. Đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 31 UAV đang hướng tới Moscow. Những đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để dọn dẹp mảnh vỡ tại các khu vực UAV rơi.

ukraine-uav-17654198321301666046133jpg.jpg
Hình ảnh cắt từ video Ukraine tấn công tàu chở dầu Dashan ngày 10-12. Nguồn: Cơ quan An ninh Ukraine

Vụ việc cũng khiến nhiều sân bay lớn quanh Moscow-gồm Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky-phải áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời, theo thông báo của Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga. Các biện pháp này được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn hàng không trong lúc lực lượng phòng không xử lý mục tiêu trên bầu trời.

