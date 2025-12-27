Tin thế giới sáng 27-12: Nga kiểm soát sở chỉ huy Ukraine ở Huliaipole, Ukraine điều tra

(GLO)- Nga kiểm soát sở chỉ huy Ukraine ở Huliaipole; Ba Lan phát triển hệ thống điện từ chống UAV; Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lĩnh án 15 năm tù; Libya điều tra vụ tai nạn máy bay chở Tổng tham mưu trưởng quân đội;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-12.

Nga kiểm soát sở chỉ huy Ukraine ở Huliaipole, Ukraine điều tra

Theo các nguồn tin quân sự Ukraine, quân Nga đã kiểm soát một sở chỉ huy tiểu đoàn Ukraine ở trung tâm Huliaipole, thu giữ máy tính xách tay đang hoạt động, điện thoại di động không khóa và các con dấu sau khi binh sĩ Ukraine rút lui vội vã.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 25-12. Lực lượng Moscow xuyên phá vào trung tâm thành phố, chiếm sở chỉ huy. Ảnh: RVvoenkor

Trang Euromaidan Press đưa tin, vụ việc trên, diễn ra vào ngày 25-12, đã phơi bày tình hình đáng ngại ở mặt trận phía nam Ukraine. Đó là, các đơn vị bảo vệ lãnh thổ đã kiệt sức, bị mắc kẹt do lệnh rút lui bị trì hoãn.

Ban đầu, Nga tuyên bố đã kiểm soát sở chỉ huy của Lữ đoàn 102. Tuy nhiên, các nguồn tin Ukraine làm rõ rằng vị trí trên thuộc Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn 106, trước đây là Tiểu đoàn 75 của Lữ đoàn 102 trước khi tái tổ chức.

Vụ việc trên xảy ra sau khi có báo cáo cho hay, binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 106 đã bị bao vây hơn một tháng ở Huliaipole. Ukraine đã mở cuộc điều tra về việc mất sở chỉ huy ở Huliaipole.

Nga bắt một phụ nữ nghi bị Ukraine ép thực hiện âm mưu đánh bom

Cơ quan An ninh Nga ngày 26-12 cho biết đã bắt giữ một nữ nghi phạm 18 tuổi được cho là bị phía Ukraine ép buộc thực hiện một vụ tấn công khủng bố nhằm vào quân đội nước này.

Đối tượng nữ bị bắt quả tang khi đang đặt thiết bị nổ tự chế (IED) trên một chiếc xe hơi ở thành phố Stavropol. Cơ quan này cho biết người phụ nữ đã bị ép buộc thông qua một vụ lừa đảo qua điện thoại, khiến cô tin rằng mình đang bị điều tra cáo buộc hình sự và có thể được khoan hồng nếu thực hiện vụ tấn công này. Chính quyền Nga nhấn mạnh đây là một vụ tấn công khủng bố bất thành.

Cơ quan An ninh Nga đã công bố đoạn video ghi lại vụ bắt giữ và cuộc thẩm vấn nghi phạm, trong đó cô đã bày tỏ sự hối hận.

Ba Lan phát triển hệ thống điện từ chống UAV

Các nhà khoa học Ba Lan đã phát triển một hệ thống điện từ có thể tiêu diệt ngay lập tức các máy bay không người lái (UAV) của đối phương. Đây là bước đột phá mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể thay đổi cách bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các địa điểm nhạy cảm.

Hệ thống STRATUS sử dụng xung điện từ mạnh để vô hiệu hóa máy bay không người lái. Ảnh: Đại học Công nghệ Gdańsk

Hệ thống có tên gọi STRATUS, do một nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Gdańsk chế tạo, và sử dụng các xung điện từ mạnh để làm gián đoạn hoặc phá hủy các linh kiện điện tử của UAV.

Khác với các biện pháp đối phó với máy bay không người lái thông thường như dùng hỏa lực bắn hạ hoặc các thiết bị nổ đánh chặn, STRATUS hoạt động dựa vào các xung điện từ ngắn nhưng cường độ cao để có thể vô hiệu hóa UAV gần như ngay lập tức mà không gây ra vụ nổ vật lý.

Công nghệ này đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm và trong các điều kiện được kiểm soát, nhưng vẫn chưa được triển khai trong thực tế.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lĩnh án 15 năm tù

Ngày 26-12, Tòa án Cấp cao Malaysia đã tuyên án cựu Thủ tướng nước này Najib Razak 15 năm tù và yêu cầu nộp phạt tổng cộng 11,4 tỷ ringgit (khoảng 2,8 tỷ USD), sau khi kết tội ông với 25 tội danh liên quan đến vụ rửa tiền từ quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tại tòa, ngày 22-12. Ảnh: Reuters

Cụ thể, ông Najib bị kết án 4 tội danh lạm dụng quyền hạn, nhận mức án 15 năm tù cho mỗi tội danh, với tổng số tiền phạt kỷ lục là 11,4 tỷ ringgit. Nếu không thể nộp phạt, ông sẽ phải đối mặt với thêm 40 năm tù giam.

Đối với 21 tội danh rửa tiền, ông Najib nhận mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh, nhưng không áp dụng hình phạt tiền cho các tội danh này.

Thẩm phán Sequerah ra lệnh cho tất cả các án tù được thực hiện đồng thời, nghĩa là ông Najib sẽ chỉ phải chấp hành tổng cộng 15 năm tù cho vụ án này.

Ngoài ra, tòa còn yêu cầu ông bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit theo Đạo luật Chống rửa tiền, nếu không sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.

Libya điều tra vụ máy bay chở Tổng tham mưu trưởng quân đội gặp nạn

Bộ Nội vụ Libya cho biết, Ủy ban điều tra của Libya và công tố viên trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí gửi hộp đen của chiếc máy bay chở các quan chức quân đội Libya gặp nạn sang Đức để tiến hành phân tích kỹ thuật.

Hiện trường vụ rơi máy bay gần Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24-12-2025. Ảnh: AP

Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ hợp tác điều tra chung giữa Libya và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Falcon 50, mang số hiệu 9H-DFJ, cất cánh từ sân bay Esenboga của Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 20 giờ 10 phút ngày 23-12 theo giờ địa phương hướng đến Tripoli (Libya). Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp do sự cố về điện chỉ vài phút sau khi cất cánh, song sau đó mất liên lạc. Máy bay gặp nên khi đang trên đường quay trở lại Tripoli. Vào thời điểm gặp nạn, máy bay đang đưa Tổng tham mưu trưởng quân đội Mohammed al-Haddad cùng 4 trợ lý trở về Tripoli sau các cuộc hội đàm tại Ankara với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.