Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Chính phủ Iran khẳng định "tội ác lớn này chắc chắn sẽ bị đáp trả". Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), cơ quan điều phối chiến lược an ninh và quốc phòng của Tehran, cho biết chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel sẽ làm bùng phát "một cuộc nổi dậy quy mô lớn nhằm chống lại những kẻ áp bức trên thế giới".

Tòa nhà tại Tel Aviv, Israel trúng tên lửa đạn đạo của Iran ngày 1-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Iran Watch, kho vũ khí tên lửa của Iran vẫn là một trong những kho lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran bước đầu đã gây thiệt hại cho UAE, Qatar và Iraq.

Giới chức Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi, sau các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, sân bay Dubai cho biết 4 nhân viên đã bị thương trong một sự cố tại nhà ga của Sân bay Quốc tế Dubai. Theo đó, một khu vực chờ tại sân bay bị hư hại nhẹ trong sự cố và đã nhanh chóng được kiểm soát, khi hầu hết các nhà ga đã sơ tán hành khách từ trước đó.

Chính quyền Dubai xác nhận đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái và mảnh vỡ của thiết bị đã gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng, song sự cố đã được kiểm soát. Không có thương vong nào trong vụ việc. Một vụ nổ cũng gây cháy tại một khách sạn 5 sao trên đảo Palm, hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng gần đó.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết số người bị thương ở Qatar liên quan đến các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên 16 người. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã đánh chặn thành công 18 tên lửa đạn đạo nhắm vào nhiều khu vực của nước này.