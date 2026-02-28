Iran tuyên bố “trả đũa mạnh mẽ”, phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

(GLO)- Sau các vụ tấn công của Israel, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Azizi tuyên bố, như Tehran đã từng cảnh báo, hệ lụy của những hành động mà Israel vừa bắt đầu “không còn nằm trong tầm kiểm soát” của Israel nữa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, kêu gọi người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Còi báo động phòng không đã vang lên trên khắp khu vực miền Bắc Israel khi Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

Trước đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nước này quyết định đóng cửa không phận trong vòng 6 tiếng sau các vụ tấn công từ phía Israel.

Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ - Israel chuẩn bị cho nhiều ngày xung đột. Nguồn: Vietnam+

Theo nguồn tin, ít nhất có 2 khu vực tại trung tâm thủ đô có khói bốc lên. Hãng tin bán chính thức Fars của Iran cho biết các vụ nổ được nghe thấy tại phía Bắc và phía Đông thủ đô Tehran, cũng như tại các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các trang web tin tức của nước này, trong đó có hãng thông tấn nhà nước IRNA, đang đối mặt với các cuộc tấn công mạng.

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin các vụ tấn công vào thủ đô Tehran nhằm vào những cơ sở của chính quyền Iran và các mục tiêu quân sự chiến lược như nhà riêng của các bộ trưởng, chỉ huy quân đội, trụ sở bộ Quốc phòng, khu phức hợp dinh Tổng thống của Iran.