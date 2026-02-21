Tin thế giới tối 21-2: Nhà Trắng công bố lịch trình công du Trung Quốc của Tổng thống Trump

(GLO)- Nga-Kazakhstan diễn tập phòng không chung; Nhà Trắng công bố lịch trình công du Trung Quốc của Tổng thống Trump; Tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến gần Iran; Liên hợp quốc cảnh báo có thể ngừng viện trợ Somalia... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-2.

Nga-Kazakhstan diễn tập phòng không chung

Ngày 21-2, hãng thông tấn Kazinform dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết cuộc diễn tập phòng không diễn ra từ ngày 20-2 đến 10-3.

Nội dung tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng phát hiện, theo dõi các mục tiêu trên không, đánh chặn máy bay vi phạm không phận có chủ quyền và buộc hạ cánh xuống các sân bay được chỉ định. Nguồn: KazTAG

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, hoạt động này nhằm nâng cao mức độ hiệp đồng tác chiến, củng cố kỹ năng chuyên môn và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không hai nước trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Nhà Trắng công bố lịch trình công du Trung Quốc của Tổng thống Trump

Các quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin về lịch trình chuyến công du Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc tháng 10-2025. Ảnh: Nhà Trắng

Một quan chức giấu tên của Nhà Trắng hôm 20-2 cho biết Tổng thống Mỹ Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 - 2/4. Trong chuyến thăm này, ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ thảo luận về thỏa thuận 2 bên đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc vào năm ngoái, trong đó Bắc Kinh tạm ngừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt đối với đất hiếm và Washington tạm hoãn áp một số loại thuế bổ sung.

Tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến gần Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ đang tiến vào Địa Trung Hải, khi Washington tăng cường lực lượng quân sự để gia tăng sức ép với Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua eo biển Gibraltar ngày 20-2. Ảnh: Ferro

Truyền thông phương Tây xác nhận tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hôm 20-2 đã đi qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải. Ảnh chụp từ đất liền tại Gibraltar cho thấy con tàu xuất hiện ở eo biển, với dãy núi Morocco phía xa.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cũng xác nhận khu trục hạm USS Mahan, thuộc nhóm tác chiến của tàu sân bay này, đã đi qua eo biển.

Liên hợp quốc cảnh báo có thể ngừng viện trợ Somalia

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) vừa cảnh báo, từ tháng 4 tới, tổ chức này có thể sẽ phải dừng phần lớn hoạt động cứu trợ lương thực cho Somalia-quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nếu như không kịp huy động thêm nguồn lực tài chính.

Hình ảnh những đoàn xe lương thực đầy ắp của WFP đang trở nên thưa dần.

Việc WFP phải ngừng viện trợ từ tháng 4 có nguy cơ sẽ đẩy thêm hàng triệu người đang sống trong cảnh đói kém ở Somalia vào tình trạng khủng hoảng sâu hơn.

Số liệu của tổ chức này và các đánh giá an ninh lương thực mới nhất cho thấy có khoảng 4,4 triệu người-chiếm gần 1/4 dân số Somalia hiện đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực từ mức “khủng hoảng” trở lên (IPC 3+).

Trong số này có gần 1 triệu người đã rơi vào tình trạng “khẩn cấp” với nguy cơ thiếu đói trầm trọng. Đây là con số đáng báo động so với các giai đoạn trước, khi số người trong tình trạng khẩn cấp đã tăng mạnh do hạn hán và lũ lụt gây thất bát mùa màng, sinh kế bị phá hủy, giá lương thực tăng cao, trong khi viện trợ nhân đạo toàn cầu suy giảm mạnh.

Trung Quốc lần đầu vận hành tàu container không người lái toàn quy trình

Sáng 21-2, lần đầu tiên tại Trung Quốc, một con tàu container đã tự hoàn thành toàn bộ quy trình từ hành trình, cập bến cho đến bốc xếp hàng hóa mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vận tải biển thông minh.

Tàu container thông minh Zhifei hoàn thành toàn bộ quy trình cập cảng một cách tự động tại cảng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Đài Phượng Hoàng

Theo truyền thông Trung Quốc, tàu container hành trình thông minh được đưa vào khai thác thương mại đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Trí Phi” (Zhifei) đã tự hành và cập bến chính xác tại bến cảng tự động của cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào 7h00 sáng ngày 21-2.

Đáng chú ý, ngay sau khi con tàu vào đúng vị trí, cảng đã kích hoạt hệ thống neo buộc tự động kiểu chân không. Các cốc hút chân không với lực hút cực mạnh đã bám chặt vào thân tàu, giúp cố định tàu tại cầu cảng trong vòng chưa đầy 30 giây, không cần nhân lực thực hiện thao tác buộc dây neo như phương thức truyền thống.

Ngay sau đó, chuỗi thiết bị bốc dỡ tự động tại bến cảng đã được kích hoạt và vận hành đồng bộ, nhịp nhàng.

Được biết, tàu “Trí Phi” được trang bị hệ thống điều khiển hàng hải thông minh lõi do Trung Quốc tự nghiên cứu, phát triển trong nước, với mục đích hướng tới vận hành thương mại. Tàu có thể vận hành theo ba chế độ gồm lái thủ công, điều khiển từ xa và tự hành không người lái.