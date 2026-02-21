Tin thế giới tối 20-2: Nổ lớn tại Crimea, các sân bay chiến lược bị tấn công

(GLO)- Nổ lớn tại Crimea, các sân bay chiến lược bị tấn công; Tổng thống Trump gia hạn trừng phạt Nga; Ủy ban quản lý Gaza tuyển lực lượng cảnh sát chuyển tiếp; Lockheed Martin chọn Ả rập Xê út làm trung tâm quốc phòng toàn cầu... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-2.

Nổ lớn chấn động Crimea, các sân bay chiến lược bị tấn công

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev ngày 20-2 cho biết, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công cảng Sevastopol ở Crimea làm 1 người thiệt mạng.

Theo Sky News, trong một bài đăng trên Telegram, quan chức trên cho hay, các đơn vị phòng không đã đánh chặn 16 UAV của Ukraine. Vụ tấn công làm một số tòa chung cư cao tầng và nhà riêng bị hư hại.

Crimea bị tấn công bằng máy bay không người lái đêm 19-2. Ảnh: Nguồn mở

Trước đó, tờ RBC Ukraine dẫn các kênh truyền thông của Crimea đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại bán đảo này vào tối 19-2, trong đó các sân bay Belbek và Saky có khả năng là mục tiêu bị tấn công.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn gần sân bay quân sự Belbek ở ngoại ô Sevastopol cùng nhiều tia chớp lóe lên trên bầu trời. Các vụ nổ cũng xảy ra gần sân bay Saky ở Novofedorivka.

Theo cư dân ở một số quận của Sevastopol, những vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 23h20 đến 23h30 giờ Kiev đêm qua.

Khoảng 23h30, một vụ nổ lớn đã vang lên ở Andriivka gần Sevastopol, cư dân quan sát thấy đèn pha hoạt động gần khu dân cư Soniachne.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã bắn rơi một số UAV trên bầu trời Crimea và trên Biển Đen. Hiện, Nga chưa có xác nhận chính thức nào về các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự.

Tổng thống Trump gia hạn trừng phạt Nga

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 20-2 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga thêm một năm, với lý do Moskva sáp nhập Crimea, tiến hành chiến tranh tại Donbass và triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo thông báo của Tổng thống Mỹ, các biện pháp này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 6-3-2026. Trong thông báo đưa ra, Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi tiếp tục gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh Hành pháp 13660”.

Chế độ trừng phạt này lần đầu được ban hành năm 2014 dưới thời chính quyền Barack Obama, nhằm đáp trả việc Liên bang Nga sáp nhập Crimea, và sau đó được mở rộng thông qua các sắc lệnh hành pháp tiếp theo.

Trong thông báo mới nhất, chính phủ Mỹ cho rằng các hành động của Liên bang Nga vẫn tiếp tục gây ra “một mối đe dọa bất thường và phi thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại” của Mỹ.

Ủy ban quản lý Gaza bắt đầu tuyển lực lượng cảnh sát chuyển tiếp

Ngày 19-2, Ủy ban kỹ trị của Palestine được giao quản lý Dải Gaza thông báo mở đơn tuyển chọn các ứng viên “đủ năng lực” tham gia lực lượng cảnh sát chuyển tiếp sẽ được triển khai tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi về điều kiện tham gia đối với những người từng phục vụ dưới thời Phong trào Hồi giáo Hamas.

Một cảnh sát điều tiết giao thông ở Gaza. Ảnh: Reuters

Ông Nikolay Mladenov, Đặc phái viên do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm để giám sát điều phối hậu chiến tại Gaza, cho biết chỉ trong vài giờ đầu tiên sau khi mở hệ thống nhận hồ sơ, khoảng 2.000 người Palestine đã đăng ký.

Thiếu tướng Jasper Jeffers, Chỉ huy của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) mới được thành lập theo một thỏa thuận hòa bình Gaza, cho biết lực lượng này có kế hoạch dài hạn đào tạo khoảng 12.000 sỹ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cùng 20.000 binh sỹ. Việc huấn luyện cho ISF và lực lượng cảnh sát Palestine sẽ diễn ra ở Ai Cập và Jordan.

Một số chương trình huấn luyện đã được triển khai nhằm chuẩn bị cho cảnh sát Palestine được điều động tới Gaza theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch này cho phép triển khai ISF tạm thời, phối hợp và hỗ trợ lực lượng cảnh sát do NCAG quản lý.

Lockheed Martin chọn Ả rập Xê út làm trung tâm quốc phòng toàn cầu

Việc Ả rập Xê út nỗ lực nội địa hóa 50% chi tiêu quốc phòng theo Tầm nhìn 2030 đang thu hút sự cam kết mạnh mẽ hơn từ tập đoàn quốc phòng hàng đầu Lockheed Martin.

Máy bay F-35 Lightning II của tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh: PAP/TTXVN

Tập đoàn Mỹ dự kiến mở rộng sản xuất tại Ả rập Xê út, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tích hợp Vương quốc này sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu.

Lockheed Martin đang đẩy mạnh công tác sản xuất và sửa chữa thiết bị quốc phòng, bao gồm các linh kiện của hệ thống phòng không THAAD, bệ phóng tên lửa và ống phóng tên lửa đánh chặn, hợp tác với các đối tác Saudi Arabia. Công ty cũng đã mở một trung tâm bảo trì tại Riyadh cho hệ thống Sniper Advanced Targeting Pod, trung tâm đầu tiên ở Trung Đông, nhằm tăng cường khả năng bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.