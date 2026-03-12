Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở đất tại Ethiopia

(GLO)- Sau các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra tại khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia, đã có ít nhất 30 người thiệt mạng.

Tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất tại khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia. Ảnh nguồn: AOL

Theo chính quyền khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia, các vụ sạt lở xảy ra sau những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại nhiều địa phương ở 3 huyện trong khu vực. Công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn do bùn đất và nước lũ đã làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông, gây gián đoạn việc đi lại.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời, khẳng định sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Giới chức khu vực kêu gọi người dân sống tại các khu vực dễ xảy ra thiên tai tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nguy cơ thiên tai tương tự có thể tiếp diễn trong mùa mưa-thời điểm thường xảy ra lũ lụt và sạt lở đất tại một số khu vực miền núi của Ethiopia.