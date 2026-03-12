Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở đất tại Ethiopia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Sau các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra tại khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia, đã có ít nhất 30 người thiệt mạng.

lo-dat-ethiopia.jpg
Tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất tại khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia. Ảnh nguồn: AOL

Theo chính quyền khu vực Gamo, miền Nam Ethiopia, các vụ sạt lở xảy ra sau những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại nhiều địa phương ở 3 huyện trong khu vực. Công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn do bùn đất và nước lũ đã làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông, gây gián đoạn việc đi lại.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời, khẳng định sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Giới chức khu vực kêu gọi người dân sống tại các khu vực dễ xảy ra thiên tai tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nguy cơ thiên tai tương tự có thể tiếp diễn trong mùa mưa-thời điểm thường xảy ra lũ lụt và sạt lở đất tại một số khu vực miền núi của Ethiopia.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Thế giới

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3. 

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

null