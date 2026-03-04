Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

P.V (Theo Tiền Phong, Nhân Dân)

(GLO)- Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt...". 

“Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy tự do của năng lượng. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là lớn nhất trên Trái đất. Sẽ còn nhiều hành động tiếp theo" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

anh.jpg
Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt...-Tổng thống Mỹ cho biết. Ảnh nguồn Tiền Phong

Ông chủ Nhà Trắng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (US International Development Finance Corporation-DFC), một cơ quan chính phủ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng nước ngoài, cung cấp "bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo đảm an ninh tài chính cho tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng, đi qua vùng Vịnh".

Trước đó, cố vấn của Tổng Tư lệnh IRGC Ebrahim Jabbari tuyên bố Iran sẽ không cho phép bất kỳ loại dầu nào được xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Quan chức này đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ hành động chống lại bất kỳ sự di chuyển nào của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ông Jabbari nhấn mạnh các đường ống dẫn dầu trong khu vực cũng sẽ là mục tiêu của Iran và “chúng tôi sẽ không cho phép dầu được xuất khẩu từ khu vực này”.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

