Việt Nam dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

(GLO)- Theo Công văn số 400/CDLQGVN-LH, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, hiện nay, trên thế giới ở một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột, nhất là tại Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

thiet-ke-chua-co-ten-105.png
Khung cảnh đổ nát sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Mashgharah, Liban ngày 2-3. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình này, thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, các doanh nghiệp cần giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, thực hiện biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, báo cáo kịp thời về Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trong trường hợp cần thiết để phối hợp giải quyết sự cố.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

