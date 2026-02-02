Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tại Hà Nội

(GLO)- Chiều 2-2, tại TP. Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đồng chủ trì họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Bình

Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea) không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đoàn Bình

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao. Trong đó, có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy Năm Du lịch quốc gia 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu; có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ trao đổi với Ban Tổ chức về nội dung liên quan đến Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Đoàn Bình

Hoạt động của Năm Du lịch quốc gia bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm; được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn.

UBND tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác, tài trợ các chương trình xúc tiến quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Đoàn Bình

Trong đó, quý I "Gia Lai - Ngày mới" khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như: công bố Năm Du lịch quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II "Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú" là giai đoạn cao điểm với Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Ở quý III "Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ", các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng… Qua đó, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Quý IV "Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên" tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo; hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, bền vững, dựa trên giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực về một không gian đại ngàn nguyên sơ kết nối với biển xanh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Trong đó, tỉnh xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa lan tỏa giá trị văn hóa - xã hội và bảo tồn tài nguyên.

Vì vậy, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, mà còn là khởi đầu chiến lược, tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch ngay đầu nhiệm kỳ; khẳng định quyết tâm chính trị của Gia Lai trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác, tài trợ các chương trình xúc tiến quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026.