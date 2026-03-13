(GLO)- Việt Nam lọt top 5 điểm đến được du khách Pháp tìm kiếm trong năm 2026 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự phát triển năng động của đất nước.

Đây cũng là một trong những điểm nhấn tại Triển lãm Du lịch thế giới đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Porte de Versailles, thủ đô Paris từ ngày 12 đến 16-3-2026.

Du lịch Việt Nam tạo sức hút mạnh mẽ với du khách Pháp, và là một trong nhóm các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2026 (ảnh minh họa).

Du lịch Việt Nam tạo sức hút mạnh mẽ với du khách Pháp, và là một trong nhóm các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2026. Nhóm này còn có Nhật Bản và Thái Lan, bên cạnh các điểm đến quen thuộc tại châu Âu như Italy và Tây Ban Nha.

Về lựa chọn điểm đến, châu Âu vẫn đứng đầu với 38%, song châu Á vươn lên vị trí thứ 2 với 28%-mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát này được thực hiện lần đầu vào năm 2019.

Theo Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Thế giới, kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến mới lạ, giàu trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Khoảng 28% người tham gia khảo sát cho biết họ đặc biệt quan tâm tới những địa điểm ít được biết đến hoặc mới nổi trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến nổi bật tại châu Á nhờ sự kết hợp giữa di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú. Tại Hội chợ Du lịch Thế giới năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á như: Nepal, Ấn Độ và Thái Lan sẽ được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Du khách Pháp bày tỏ mong muốn khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống cũng như các hoạt động gắn với thiên nhiên theo xu hướng du lịch trải nghiệm; trong đó Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn tại châu Á.

Sự đa dạng của các loại hình du lịch cũng là một lợi thế lớn của Việt Nam. Du khách Pháp có thể trải nghiệm du lịch miền núi, nghỉ dưỡng biển, di chuyển dọc đất nước bằng tàu hỏa hoặc khám phá các đô thị đang phát triển năng động.

Theo thống kê mới nhất của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 đạt 4.682.096 lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.