Miền Trung Việt Nam là điểm du lịch “mơ ước” nên đến trong năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Tạp chí Du lịch danh tiếng của Anh Time Out vừa gợi ý 10 địa điểm hàng đầu trong danh sách du lịch “mơ ước” của Time Out năm nay.

Nhắc đến miền Trung Việt Nam là nhắc đến các tỉnh, thành được ôm ấp bởi đường bờ biển trải dài như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Theo tạp chí Time Out, miền Trung Việt Nam là khu vực có sự cân bằng hoàn hảo giữa phiêu lưu và thư giãn tuyệt vời.

du-lich-mien-trung-hoi-an.jpg
Miền Trung là điểm đến đáng mơ ước trong năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Miền Trung ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt du khách muôn phương khi không chỉ sở hữu các bãi biển tuyệt đẹp mà còn bởi nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, giao thông đến khu vực này ngày càng hoàn thiện khi các đường bay thẳng quốc tế ngày càng nhiều, hệ thống giao thông đường bộ kết nối trục Nam-Bắc ngày càng được hoàn thiện… tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, khám phá.

Trong top 10 còn có các địa điểm The Canadian Rockies (Canada), Rabat (Morocco), Algodões, Bahia (Brazil), Hamburg (Đức), Aoraki/Núi Cook (New Zealand), Mendoza (Argentina), Cirencester (Anh), Nepal.

Làm gì để du khách chi tiêu nhiều hơn?

Làm gì để du khách chi tiêu nhiều hơn?

Đó là câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ cũ với ngành du lịch VN. Trong bối cảnh thu hút khách quốc tế tăng mạnh, vấn đề cần làm gì để khách tự nguyện móc hầu bao lại "nóng" lên.

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

Mê xê dịch

(GLO)- Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, có những bạn trẻ chọn cách kể lại hành trình của mình qua mạng xã hội như một cách lan tỏa văn hóa địa phương và tình yêu quê hương, đất nước. Những thước phim, bức ảnh dung dị và chân thực góp phần giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Mê xê dịch

Sau thành công vang dội của các bộ phim lịch sử như “Địa đạo”, “Mưa đỏ”, tìm về tham quan các khu di tích lịch sử, danh thắng xưa là xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Kỳ quan giữa rừng già

Kỳ quan giữa rừng già

Mê xê dịch

Danh thắng Hang Dơi nằm tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng thuộc một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở khu vực. Với dấu ấn của tạo hóa, qua bao thời gian Hang Dơi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ khiến ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ.

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở Lộ Diêu

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở Lộ Diêu

Mê xê dịch

(GLO)- Thôn Lộ Diêu thuộc xã Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nằm cách khu hành chính Quy Nhơn gần 90 km. Đây là một làng chài nhỏ với bãi cát vàng mịn, vút cong như cánh cung dựa mình vào núi. Khung cảnh thơ mộng này thu hút nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.