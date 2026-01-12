Miền Trung Việt Nam là điểm du lịch “mơ ước” nên đến trong năm 2026

(GLO)- Tạp chí Du lịch danh tiếng của Anh Time Out vừa gợi ý 10 địa điểm hàng đầu trong danh sách du lịch “mơ ước” của Time Out năm nay.

Nhắc đến miền Trung Việt Nam là nhắc đến các tỉnh, thành được ôm ấp bởi đường bờ biển trải dài như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Theo tạp chí Time Out, miền Trung Việt Nam là khu vực có sự cân bằng hoàn hảo giữa phiêu lưu và thư giãn tuyệt vời.

Miền Trung là điểm đến đáng mơ ước trong năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Miền Trung ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt du khách muôn phương khi không chỉ sở hữu các bãi biển tuyệt đẹp mà còn bởi nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, giao thông đến khu vực này ngày càng hoàn thiện khi các đường bay thẳng quốc tế ngày càng nhiều, hệ thống giao thông đường bộ kết nối trục Nam-Bắc ngày càng được hoàn thiện… tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, khám phá.

Trong top 10 còn có các địa điểm The Canadian Rockies (Canada), Rabat (Morocco), Algodões, Bahia (Brazil), Hamburg (Đức), Aoraki/Núi Cook (New Zealand), Mendoza (Argentina), Cirencester (Anh), Nepal.