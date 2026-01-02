Tà Xùa thuộc top 26 điểm đến toàn cầu nên ghé thăm vào năm 2026

(GLO)- Vùng núi cao quanh năm mây phủ Tà Xùa (tỉnh Sơn La) được NDTV-Kênh truyền thông của Ấn Độ nhắc đến là 1 trong 26 điểm đến nên ghé thăm vào năm 2026.

Bảng xếp hạng tập trung vào những điểm đến còn “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà”, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm tới.

Sống lưng khủng long-điểm đến nổi tiếng của Tà Xùa. Ảnh nguồn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tà Xùa là một xã vùng cao (thuộc huyện Bắc Yên) nơi giáp ranh của hai huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên (Sơn La), cách Hà Nội 240 km, cách trung tâm huyện Mộc Châu chỉ hơn 100 km, rất thuận tiện nếu kết hợp đi cả Mộc Châu lẫn Tà Xùa. Tà Xùa nổi tiếng với biển mây tuyệt đẹp thu hút không ít các du thích ưa thích du lịch khám phá đặt chân tới đây.

Nằm ở độ cao từ 1.500-1.800 mét so với mặt nước biển nên Tà Xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm là thời điểm thích hợp nhất đi săn mây. Thời gian này, Tà Xùa không quá lạnh và cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thung lũng mây rộng lớn lan tỏa khắp đất trời.

Các điểm du lịch ở Tà Xùa:

Sống lưng khủng long ở Háng Đồng: Sống lưng khủng long nằm cách trung tâm xã Háng Đồng chừng 5 km. Địa hình nơi đây được cấu thành với thế tựa lưng vào dãy nguyên sinh Tà Xùa tiếp giáp Yên Bái, phía trước mặt là thung lũng sâu hàng trăm mét.

Mỏm đá đầu rùa ở Tà Xùa: Bên cạnh sống lưng khủng long, mỏm đầu rùa chính là địa điểm khiến dân phượt ưa chuộng trên dãy núi Tà Xùa. Sau khi chinh phục độ cao 2.120m, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi được chiêm ngưỡng một mỏm đá nhô hẳn ra khỏi dãy núi. Chính vì đặc điểm lạ này, nơi đây đã trở thành địa điểm sống ảo quen thuộc đối với du khách đến Tà Xùa.

Rừng nguyên sinh quốc gia Tà Xùa: Với tổng diện tích 17,650 ha, nằm ở sườn Đông Nam của dãy Hoàng Liên Sơn, rừng nguyên sinh quốc gia Tà Xùa có địa hình cao ốc, mức độ chia cắt khá mạnh và nhiều đỉnh cao trên 2000m dọc theo dãy Phu Sa Phìn. Nơi đây là khu hệ sinh thái rừng kín, có nhiều loài thực, động vật quý hiếm, thích hợp để tham quan, du lịch.