Việt Nam đứng thứ 6 quốc gia thân thiện nhất thế giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress,Vietnamnet)

(GLO)- Theo Readers' Choice Awards 2025 (danh hiệu do người đọc bình chọn) dành cho các quốc gia thân thiện nhất thế giới do tạp chí du lịch CN Traveller vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 6 toàn cầu về mức độ thân thiện.

Đứng sau Kenya, Barbados, Mexico, Bhutan và Campuchia, Việt Nam xếp thứ 6 với 97,27 điểm, chỉ cách Campuchia 0.06 điểm.

khach-quoc-te-du-lich-viet-nam.jpg
Việt Nam là đất nước thân thiện, có chính sách thị thực thông thoáng, hấp dẫn du khách. Ảnh: P.V

Theo CN Traveller, những cánh đồng lúa sọc sợi, thị trấn cổ kính và những vùng vịnh màu ngọc lục bảo đầy mê hoặc khiến không nơi nào trên Trái Đất giống Việt Nam. Người dân nơi đây cũng sẵn sàng chia sẻ tất cả với du khách. Cộng đồng là nền tảng nổi bật của xã hội Việt Nam từ văn hóa “vỉa hè” độc đáo với các quầy thức ăn đến nhóm tập thể dục, thợ cắt tóc bên lề đường ở thành thị.

Du lịch Việt Nam ngày càng ghi điểm trong mắt du khách quốc tế khi không chỉ sở hữu các thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa đặc sắc, ẩm thực độc đáo mà còn bởi sự hiếu khách, thân thiện của người dân. Chính sách thị thực thông thoáng cũng là điểm cộng khi tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Các danh hiệu được vinh danh bởi các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới là một phần thưởng xứng đáng, đồng thời giúp Việt Nam tăng thêm sức hút, hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế vào cuối năm 2025.

