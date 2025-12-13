Người trẻ “mê đi” truyền năng lượng tích cực

(GLO)- Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, có những bạn trẻ chọn cách kể lại hành trình của mình qua mạng xã hội như một cách lan tỏa văn hóa địa phương và tình yêu quê hương, đất nước. Những thước phim, bức ảnh dung dị và chân thực góp phần giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Lê Trường Huy (SN 1997, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất) được nhiều người biết tới khi lập các kênh YouTube và TikTok “Huy Hay Đi” thu hút hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Anh chia sẻ: “Đam mê dịch chuyển đã chảy trong người từ rất sớm. Ngày còn nhỏ tôi thường xuyên đi rừng một mình, cuối tuần tranh thủ đi leo núi hoặc tự cắm trại qua đêm.

Anh Lê Trường Huy thường xuyên đi một mình trong các chuyến khám phá. Ảnh: NVCC

Nhờ đó, tôi đến với công việc travel blogger (người chuyên chia sẻ các trải nghiệm du lịch thông qua bài viết, hình ảnh và video trên mạng xã hội) diễn ra khá tự nhiên.

Năm 2019, khi bắt đầu chia sẻ những chuyến đi đầu tiên, các video của tôi nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và người xem. Nhiều người nhắn tin hỏi sao không làm video nữa và khích lệ tôi tiếp tục làm vì họ thích xem. Từ đó, tôi quyết định gắn bó và có những bước đi đầu tiên trên con đường làm travel blogger”.

Không đơn thuần chỉ là người thích xê dịch, với anh Huy, mỗi chuyến đi là cơ hội để khám phá và học hỏi những điều thú vị về cuộc sống và con người ở mỗi vùng đất khác nhau. Hiện anh đã đặt chân đến hơn 40 tỉnh, thành (cũ) của Việt Nam và 13 quốc gia trên thế giới. Điều khó khăn lớn nhất để làm được việc này là vấn đề chi phí, nên trong giai đoạn đầu, anh phải đầu tư xây dựng hình ảnh cá nhân để có thể nhận được tài trợ. Mỗi chuyến đi, nhất là ra nước ngoài, anh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dù đi qua nhiều vùng đất tươi đẹp, phát triển, nhưng khi nhắc về quê hương Gia Lai, anh Huy không giấu được sự tự hào: “Khi còn nhỏ tôi đã ghé hơn chục ngôi làng xung quanh phố núi Pleiku để tận mắt chứng kiến văn hóa sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số. Mình thích sự mộc mạc và đơn sơ của những ngôi làng cổ, những nét kiến trúc, tượng nhà mồ... Ngoài ra, cao nguyên Gia Lai còn có nhiều cảnh đẹp và ẩm thực hấp dẫn”.

Từ những trải nghiệm cá nhân, anh Huy theo đuổi mục tiêu lâu dài: “Mong muốn bản thân có thể góp phần lan tỏa những điều tích cực của đất nước và con người Việt Nam trên các nền tảng số”.

Tương tự, anh Dương Đình Vương (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Biển Hồ), tuy học cao đẳng ngành Công nghệ ô tô, nhưng khi ra trường lại làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Mỗi lần đưa khách từ các tỉnh khác lên cao nguyên Gia Lai xem đất, anh thường xuyên nhận được những câu hỏi quen thuộc về địa điểm ăn uống, du lịch đặc trưng, hấp dẫn ở địa phương. Và thế là, từ người môi giới bất động sản, anh kiêm luôn vai trò “hướng dẫn viên” dẫn khách đi khắp nơi trải nghiệm…

Năm 2022, anh Dương Đình Vương đến với nghề hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: NVCC

Vốn đam mê leo núi và có thể lực tốt, lại nắm được kỹ năng quay dựng cơ bản, anh Vương thường xuyên tham gia và quay video cho các nhóm leo núi. Năm 2022, anh chính thức đến với nghề hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách leo núi, cắm trại, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm các làng văn hóa địa phương trong và ngoài tỉnh.

Quá trình làm hướng dẫn viên, anh Vương thường xuyên quay video, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của Gia Lai và nhiều tỉnh, thành khác.

Năm 2024, anh quyết định tạm ngưng làm hướng dẫn viên vì lý do sức khỏe và có hướng đi mới. Hiện tại, anh đang làm quay phim, truyền thông cho DN và kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Từ bước chuyển này, anh Vương tiếp tục học hỏi về quay phim, sản xuất nội dung. Với niềm yêu thích, anh xây dựng kênh TikTok “Wow Gia Lai” hiện thu hút hơn 13.000 lượt theo dõi, tập trung giới thiệu địa điểm du lịch, ẩm thực và đời sống văn hóa địa phương.

Anh Vương cho hay: “Tôi thường xuyên kết nối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, theo dõi lịch diễn ra các lễ hội, sự kiện văn hóa để kịp thời ghi hình và truyền tải đến mọi người, từ những món ăn truyền thống dân dã, sinh hoạt cộng đồng cho đến không gian làng văn hóa. Thời gian tới, tôi dự định đầu tư nhiều hơn cho chất lượng hình ảnh, nội dung để mỗi thước phim đăng tải đều đủ sức khiến người xem tò mò, cảm nhận được sự đặc sắc riêng của cao nguyên Gia Lai”.