Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo, mà còn là dịp để chúng tôi ôn lại tình bạn, tình thân sau bao ngày xa cách.

Bến Hàm Tử vào buổi sớm mai nhộn nhịp lạ thường. Những chuyến tàu cập bến, tôm cá tươi rói được gánh lên bờ. Tiếng nói cười rộn rã cả một góc biển. Trong không khí nhộn nhịp của bến cảng, chúng tôi nhanh chóng tìm đến chiếc ca nô đã hẹn trước, háo hức bắt đầu hành trình vượt biển đến với Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu).

Xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: P.N.T

13 hải lý không phải là một khoảng cách quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển cả. Ca nô lướt đi trên những con sóng, để lại phía sau phố biển Quy Nhơn năng động. Biển xanh bao la ôm trọn lấy chúng tôi. 30 phút trên biển trôi qua thật nhanh, đọng lại trong lòng mỗi người những xúc cảm khó tả.

Từ xa xa, Cù Lao Xanh hiện ra như một viên ngọc bích giữa biển khơi. Màu xanh của cây lá, những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm nép mình bên sườn núi, rồi trạm hải đăng, cột cờ phía trên cao và cả những chiếc tàu đánh cá đang neo đậu chờ ra khơi... Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, quyến rũ đến lạ thường.

Đặt chân lên đảo, tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt so với những điểm du lịch ồn ào, náo nhiệt khác. Dù đã có sự đầu tư phát triển, Nhơn Châu vẫn giữ được nét hoang sơ, bình dị vốn có.

Từ bến ca nô, chúng tôi đi bộ khoảng 5 phút là tới homestay Cù Lao Xanh Travel. Đại diện homestay đón chúng tôi với những ly nước chanh thơm ngọt mát lạnh. Giọng nói và cái tình của người dân xứ đảo khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Sau khi nhận phòng, chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội khám phá bãi đá Thảo Nguyên còn nguyên sơ. Khung cảnh ở đây đẹp đến nao lòng. Những khối đá với hình thù kỳ lạ, được bào mòn bởi thời gian và những đợt sóng tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Tiếp đó, chiếc xe 16 chỗ lượn một vòng quanh đảo, đưa chúng tôi xuống Bãi Bổn để tắm biển và lặn ngắm san hô. Nước biển trong xanh, nhìn rõ từng đàn cá nhỏ lượn lờ quanh những rạn san hô rực rỡ sắc màu.

Dưới làn nước mát lạnh, chúng tôi thỏa sức bơi lội, lặn ngắm thế giới sinh vật biển kỳ diệu. Sau gần một giờ đồng hồ đắm mình trong làn nước trong veo, chúng tôi trở về homestay để tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị cho bữa tối.

Bữa tiệc BBQ trên bãi biển đêm đó thực sự là một trải nghiệm khó quên. Những món ăn được chế biến từ hải sản tươi rói vừa được đánh bắt, cộng với cơn đói cồn cào sau một buổi chiều vận động, khiến mọi thứ trở nên ngon miệng đến lạ thường.

Thế nhưng, điều làm cho bữa tiệc thêm phần ý nghĩa chính là giây phút chúng tôi hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ ở một “ốc đảo” bình yên.

Sau bữa tối ấm áp, chúng tôi cùng nhau quây quần bên ánh lửa trại bập bùng, nơi những câu chuyện còn chưa ngỏ lời như được tiếp nối một cách tự nhiên. Đêm Cù Lao Xanh bỗng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết, khi tiếng đàn ghi ta cất lên những giai điệu du dương, hòa cùng tiếng sóng biển thì thầm như lời tự tình, tiếng gió vi vu như bản giao hưởng của đại dương.

5 giờ 30, những tia nắng đầu tiên của ngày mới hắt lên mặt biển, đánh thức tâm hồn bằng hơi ấm dịu dàng và làn gió biển mơn man, chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho một buổi sáng đặc biệt trên đảo tiền tiêu.

Đúng 6 giờ, cảm giác thiêng liêng dâng trào khi chúng tôi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng giữa không gian khoáng đạt, hòa cùng làn gió nhẹ mơn man qua từng tán lá, làm dâng lên trong tôi niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt.

Chào cờ tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: P.N.T

Tiếp nối hành trình, chúng tôi tìm đến Ngọn hải đăng Nhơn Châu. Được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp, ngọn hải đăng với kiến trúc cổ kính, cao hơn 20 m, như một người lính canh trung thành, thầm lặng dẫn lối cho bao con thuyền vượt trùng dương trở về bến bờ bình yên.

Đứng trên đỉnh hải đăng, ngắm nhìn khung cảnh biển trời hùng vĩ, khoáng đạt mở ra trước mắt, tôi cảm nhận rõ hơn sự bao la của biển cả và sự nhỏ bé của mình nhưng cũng đầy tự hào về một đất nước có những "cột mốc" kiên cường như thế.

Sau hành trình khám phá đầy ý nghĩa, chúng tôi trở về homestay. Một bữa sáng đặc biệt đã chờ đón, nhất là với món bánh xèo mực nóng hổi. Chiếc bánh vàng ươm, giòn rụm, nhân mực tươi ngọt lịm, quyện với vị béo ngậy của bột gạo, tất cả mang đến một hương vị đậm đà khó quên.

Sau 2 ngày 1 đêm đắm mình trọn vẹn trong hơi thở trong lành và vẻ đẹp nguyên sơ đến nao lòng của Nhơn Châu, trái tim tôi vẫn còn thổn thức những xúc cảm khó tả. Cù Lao Xanh hay còn gọi là "ốc đảo" bình yên, không chỉ là một điểm đến du lịch quyến rũ, mà còn là nơi con người và thiên nhiên giao hòa.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại bãi đá Thảo Nguyên. Ảnh: P.N.T

Tôi yêu mảnh đất Cù Lao Xanh, yêu cái vẻ đẹp hoang sơ, bình dị mà tinh tế. Tôi yêu những con người chân chất, hiền lành, với nụ cười luôn nở trên môi. Tôi tin rằng, Nhơn Châu sẽ tiếp tục phát triển, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, bền vững và quan trọng hơn cả là giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình.