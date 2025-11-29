Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Cán bộ vận động, người dân chung sức

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đội ngũ cán bộ thôn, làng đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức. Một trong những điển hình là bà Nguyễn Thị Nhường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Chư Păh. Gắn bó cùng bà con nhiều năm, bà hiểu rõ: Muốn người dân đồng hành, điều đầu tiên là phải tạo sự tin tưởng.

cong-dong.jpg
Bà Nguyễn Thị Nhường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3 (đứng giữa) trao đổi với người dân về việc đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Bà Nhường chia sẻ: “Để người dân hiểu và đồng thuận, chúng tôi phối hợp với cán bộ xã tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Nơi nào còn băn khoăn, chúng tôi đến từng nhà, giải thích từng việc. Khi người dân hiểu, họ sẵn sàng đóng góp công sức và ki nh phí để xây dựng NTM”.

Nhờ cách làm kiên trì, đồng bộ, người dân thôn 3 đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công, kinh phí để kéo điện thắp sáng, điện 3 pha để sản xuất, làm đường giao thông nông thôn.

Bà Đào Thị Công cho biết: “Khi gia đình tôi mới vào đây lập nghiệp, đường không có, điện cũng không. Giờ thì đèn đường sáng mỗi tối, đường đẹp, trẻ con đi học thuận tiện”.

Làng Kênh là minh chứng rõ nét cho nỗ lực dựng xây NTM trong cộng đồng người Jrai trên mảnh đất Chư Păh. Đây là làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

phat-trien.jpg
Ông Rơ Châm Bop-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kênh (bìa phải) tuyên truyền cho người dân về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Ông Rơ Châm Bop-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn nhớ lại những ngày đầu xây dựng NTM: “Năm 2011, khi làng bắt tay vào xây dựng NTM, bà con còn nghèo. Nhờ cán bộ xã, Ban Nhân dân thôn kiên trì giải thích, vận động, bà con hiểu ý nghĩa chương trình nên cùng tham gia”.

Từng tiêu chí, từng công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đến nay, 100% tuyến đường ở làng Kênh được bê tông hóa sạch đẹp, rộng rãi.

Ông Bop kể: “Lúc họp thôn bàn chuyện làm đường, bà con đều đồng lòng hiến đất, góp sức. Ai thiếu tiền thì góp ngày công, ai có điều kiện hơn thì hỗ trợ thêm”.

Niềm vui ấy còn lan sang các làng lân cận. Ở làng Hreng, ông Siu Mlen-Phó Trưởng thôn tự hào khi nhắc đến thành quả sau nhiều năm cán bộ và người dân đồng cam cộng khổ: “Chúng tôi tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, giải thích rõ ràng và công khai các khoản thu-chi nên bà con rất tin tưởng. Giờ 100% đường trong làng đã được bê tông hóa, cứng hóa”.

Hạ tầng và đời sống nông thôn ngày càng đổi thay

Đến nay, xã Chư Păh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Theo ông Nguyễn Quang Hưng-Phó Chủ tịch UBND xã, thành quả này được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực Nhà nước và sức dân.

“Nhà nước hỗ trợ kinh phí, địa phương tổ chức thực hiện, còn người dân hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí. Tính riêng giai đoạn 2021-2025, người dân đã đóng góp hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, trên 10.000 ngày công… Đây chính là kết quả của công tác tuyên truyền thông giúp người dân thay đổi nhận thức và tư duy về chương trình xây dựng NTM”-ông Hưng cho biết.

Đời sống người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 60 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM. Toàn xã còn 34 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,72%, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đáng chú ý, xã Chư Păh đang hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã và nông hộ triển khai các mô hình trồng cà phê, rau củ quả theo quy trình khép kín, an toàn sinh học. Nhiều hộ đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hướng đến xuất khẩu.

nong-thon-moi.jpg
Xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú. Ảnh: Viễn Khánh

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ xuyên suốt, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng NTM xã Chư Păh thường xuyên rà soát, đánh giá 19 tiêu chí để nắm kịp thời những nội dung cần bổ sung hoặc nâng cao chất lượng.

Từ tháng 7-2025 đến nay, sau khi xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Phú Hòa, xã Hòa Phú và Nghĩa Hòa, địa phương đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông, nhất là đối với đồng bào Jrai.

Hệ thống loa truyền thanh được nâng cấp, gồm 61 cụm loa và 2 đài truyền thanh xã, hằng ngày tiếp sóng và lồng ghép nội dung tuyên truyền về NTM, giúp người dân dễ tiếp nhận, hiểu và làm theo.

Không chỉ phổ biến chủ trương, xã Chư Păh còn chú trọng nêu gương tập thể, cá nhân làm tốt để lan tỏa tinh thần thi đua. Những mô hình hiệu quả như: tuyến đường tự quản, khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp, tổ hợp tác trồng cà phê theo quy trình hữu cơ… được nhân rộng ở nhiều thôn, làng.

ha-tang.jpg
Xã Chư Păh huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn của xã. Ảnh: Viễn Khánh

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, sự đồng thuận trong nhân dân chính là nền móng để xã giữ vững NTM và hướng đến mục tiêu cao hơn. Đó là hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn chỉnh, điện-đường-trường-trạm đều đạt chuẩn, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

Đồng thời, xã tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng nguyên liệu tập trung; mở rộng liên kết chuỗi giá trị doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng, nâng cao đời sống tinh thần bà con. Những tiêu chí về môi trường, cảnh quan nông thôn được chú trọng; phong trào giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh quanh khu dân cư trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tạo diện mạo nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp.

“Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự chủ động của chính quyền cùng người dân, xã Chư Păh đang từng bước khẳng định vị thế xã NTM năng động, hiện đại, văn minh. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi tiêu chí được giữ vững là minh chứng rõ ràng sức mạnh cộng đồng khi cùng chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Păh khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

Du lịch

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null