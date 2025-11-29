Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Cán bộ vận động, người dân chung sức

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đội ngũ cán bộ thôn, làng đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức. Một trong những điển hình là bà Nguyễn Thị Nhường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, xã Chư Păh. Gắn bó cùng bà con nhiều năm, bà hiểu rõ: Muốn người dân đồng hành, điều đầu tiên là phải tạo sự tin tưởng.

Bà Nguyễn Thị Nhường-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3 (đứng giữa) trao đổi với người dân về việc đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Bà Nhường chia sẻ: “Để người dân hiểu và đồng thuận, chúng tôi phối hợp với cán bộ xã tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Nơi nào còn băn khoăn, chúng tôi đến từng nhà, giải thích từng việc. Khi người dân hiểu, họ sẵn sàng đóng góp công sức và ki nh phí để xây dựng NTM”.

Nhờ cách làm kiên trì, đồng bộ, người dân thôn 3 đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công, kinh phí để kéo điện thắp sáng, điện 3 pha để sản xuất, làm đường giao thông nông thôn.

Bà Đào Thị Công cho biết: “Khi gia đình tôi mới vào đây lập nghiệp, đường không có, điện cũng không. Giờ thì đèn đường sáng mỗi tối, đường đẹp, trẻ con đi học thuận tiện”.

Làng Kênh là minh chứng rõ nét cho nỗ lực dựng xây NTM trong cộng đồng người Jrai trên mảnh đất Chư Păh. Đây là làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Ông Rơ Châm Bop-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kênh (bìa phải) tuyên truyền cho người dân về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Ông Rơ Châm Bop-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn nhớ lại những ngày đầu xây dựng NTM: “Năm 2011, khi làng bắt tay vào xây dựng NTM, bà con còn nghèo. Nhờ cán bộ xã, Ban Nhân dân thôn kiên trì giải thích, vận động, bà con hiểu ý nghĩa chương trình nên cùng tham gia”.

Từng tiêu chí, từng công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đến nay, 100% tuyến đường ở làng Kênh được bê tông hóa sạch đẹp, rộng rãi.

Ông Bop kể: “Lúc họp thôn bàn chuyện làm đường, bà con đều đồng lòng hiến đất, góp sức. Ai thiếu tiền thì góp ngày công, ai có điều kiện hơn thì hỗ trợ thêm”.

Niềm vui ấy còn lan sang các làng lân cận. Ở làng Hreng, ông Siu Mlen-Phó Trưởng thôn tự hào khi nhắc đến thành quả sau nhiều năm cán bộ và người dân đồng cam cộng khổ: “Chúng tôi tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, giải thích rõ ràng và công khai các khoản thu-chi nên bà con rất tin tưởng. Giờ 100% đường trong làng đã được bê tông hóa, cứng hóa”.

Hạ tầng và đời sống nông thôn ngày càng đổi thay

Đến nay, xã Chư Păh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Theo ông Nguyễn Quang Hưng-Phó Chủ tịch UBND xã, thành quả này được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực Nhà nước và sức dân.

“Nhà nước hỗ trợ kinh phí, địa phương tổ chức thực hiện, còn người dân hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí. Tính riêng giai đoạn 2021-2025, người dân đã đóng góp hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, trên 10.000 ngày công… Đây chính là kết quả của công tác tuyên truyền thông giúp người dân thay đổi nhận thức và tư duy về chương trình xây dựng NTM”-ông Hưng cho biết.

Đời sống người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 60 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM. Toàn xã còn 34 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,72%, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đáng chú ý, xã Chư Păh đang hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã và nông hộ triển khai các mô hình trồng cà phê, rau củ quả theo quy trình khép kín, an toàn sinh học. Nhiều hộ đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hướng đến xuất khẩu.

Xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú. Ảnh: Viễn Khánh

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ xuyên suốt, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng NTM xã Chư Păh thường xuyên rà soát, đánh giá 19 tiêu chí để nắm kịp thời những nội dung cần bổ sung hoặc nâng cao chất lượng.

Từ tháng 7-2025 đến nay, sau khi xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Phú Hòa, xã Hòa Phú và Nghĩa Hòa, địa phương đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông, nhất là đối với đồng bào Jrai.

Hệ thống loa truyền thanh được nâng cấp, gồm 61 cụm loa và 2 đài truyền thanh xã, hằng ngày tiếp sóng và lồng ghép nội dung tuyên truyền về NTM, giúp người dân dễ tiếp nhận, hiểu và làm theo.

Không chỉ phổ biến chủ trương, xã Chư Păh còn chú trọng nêu gương tập thể, cá nhân làm tốt để lan tỏa tinh thần thi đua. Những mô hình hiệu quả như: tuyến đường tự quản, khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp, tổ hợp tác trồng cà phê theo quy trình hữu cơ… được nhân rộng ở nhiều thôn, làng.

Xã Chư Păh huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn của xã. Ảnh: Viễn Khánh

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, sự đồng thuận trong nhân dân chính là nền móng để xã giữ vững NTM và hướng đến mục tiêu cao hơn. Đó là hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn chỉnh, điện-đường-trường-trạm đều đạt chuẩn, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

Đồng thời, xã tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng nguyên liệu tập trung; mở rộng liên kết chuỗi giá trị doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng, nâng cao đời sống tinh thần bà con. Những tiêu chí về môi trường, cảnh quan nông thôn được chú trọng; phong trào giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh quanh khu dân cư trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tạo diện mạo nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp.

“Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự chủ động của chính quyền cùng người dân, xã Chư Păh đang từng bước khẳng định vị thế xã NTM năng động, hiện đại, văn minh. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi tiêu chí được giữ vững là minh chứng rõ ràng sức mạnh cộng đồng khi cùng chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Păh khẳng định.