Phấn đấu xây dựng Chư Păh trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh

(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-8), Đảng bộ xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện cho 910 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo huyện Chư Păh (cũ) qua các thời kỳ dự đại hội.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: B.Đ

Xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa và thị trấn Phú Hòa (thuộc huyện Chư Păh cũ).

Nhiệm kỳ qua, xã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,57%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,72%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%. Đến nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ; 94,1% trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên; 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Chư Păh tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Xã Chư Păh phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,6 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 0,15%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 84%.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kéo giảm 5% tỷ lệ tội phạm hình sự hằng năm; 100% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; địa bàn từng bước hội nhập và phát triển cùng với các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương và chúc mừng những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân xã Chư Păh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần quan tâm thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Đại hội đề ra. Đồng thời nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đây là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Phấn đấu xây dựng Chư Păh trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, địa phương cần phát huy tiềm năng, thế mạnh gắn với tái cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển bền vững, tạo tiền đề xây dựng đô thị; tăng cường tập trung số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, kết nối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh nhiệm kỳ 2025-2030 chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và địa phương. Ảnh: T.T

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Păh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh gồm 28 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.