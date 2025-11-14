Điều chỉnh, bổ sung 12 dự án phát triển nhà ở tại 7 xã, phường khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án/vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đối với 12 dự án phát triển nhà ở tại 7 xã, phường khu vực Tây Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2550/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 31-7-2024 của UBND tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2024.

Cụ thể, điều chỉnh dự án Khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa thành Khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng tại phường Pleiku. Dự án có diện tích quy hoạch 5,896 ha, trong đó, diện tích đất ở là 1,408 ha.

Bổ sung dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Dự án có tổng diện tích gần 0,7 ha, diện tích đất ở gần 0,42 ha.

Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hà Duy

Tại phường Thống Nhất, bổ sung dự án Chung cư Hoàng Thành, tổng diện tích dự án gần 2 ha.

Tại phường Hội Phú, bổ sung 2 dự án là Khu dân cư đường Đặng Trần Côn với diện tích 2,04 ha và dự án Khu dân cư 152A Lý Nam Đế với diện tích 1,62 ha.

Tại xã Chư Prông, bổ sung 2 dự án gồm: khu dân cư-khu vực 1 với tổng diện tích 15,57 ha, trong đó, diện tích đất ở là 12 ha; dự án khu dân cư và Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp với diện tích 3 ha.

Tại xã Chư Păh, điều chỉnh dự án Khu dân cư Hòa Phú tại xã Hòa Phú thành dự án Khu dân cư Hòa Phú tại xã Chư Păh, tổng diện tích dự án gần 10,4 ha.

Tại xã Ia Nan, điều chỉnh 3 dự án gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Ia Mút, xã Ia Nan (đường từ ngã ba Kiểm Lâm đi xã Ia Nan) thành Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Ia Mút, xã Ia Nan (đường từ ngã ba Kiểm Lâm đi xã Ia Nan), diện tích quy hoạch 8,06 ha, diện tích đất ở gần 0,5 ha.

Điều chỉnh Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Ia Mút, xã Ia Nan (giáp hội trường thôn) (huyện Đức Cơ (cũ) có diện tích quy hoạch là 1,7 ha, diện tích đất ở 0,205 ha.

Điều chỉnh Dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư gần cầu Bà Trí, thôn Ia Chía, xã Ia Nan (huyện Đức Cơ (cũ) thành Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư gần cầu Bà Trí, thôn Ia Chía, xã Ia Nan với tổng diện tích quy hoạch tăng lên 2,6 ha, diện tích đất ở gần 1,4 ha.

Tại xã Ia Ko, đưa ra khỏi Kế hoạch dự án Khu dân cư Đội 3+9 Nông trường cà phê Ia Ko, thôn Tai Glai với tổng diện tích quy hoạch 7,27 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời tổng hợp tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.