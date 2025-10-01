Phát triển bền vững Quỹ nhà ở để người dân an cư lạc nghiệp

(GLO)- Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ bức xúc khi giá nhà ở quá cao, khiến phần đông người dân có nhu cầu không thể mua được.

Phát triển Quỹ nhà ở quốc gia được xem là giải pháp lâu dài, bền vững để mọi người dân thực hiện ước mơ an cư.

Giá nhà đất tăng liên tục và neo ở mức cao đang làm cho câu chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”-biểu tượng cho mái ấm ổn định đang ngày càng xa vời với không ít cặp vợ chồng trẻ Việt Nam. Nhất là trong vài năm gần đây, giá chung cư tăng liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 2)-Block C1 đã đủ điều kiện để mở bán. Ảnh minh họa/Nguồn: NLĐO

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, giai đoạn 2014-2015, giá chung cư tại Hà Nội và các đô thị lớn chỉ dao động 18-25 triệu đồng/m². Nhưng đến quý II-2025, trung bình đã vọt lên 75,5 triệu đồng/m². Nhiều dự án cao cấp thậm chí chào bán ở mức 100-150 triệu đồng/m².

Cho nên cũng dễ hiểu khi dư luận rất đồng tình với nỗi bức xúc và câu hỏi mà người đứng đầu chính phủ đặt ra: “Phải trả lời cho được đến bao giờ thì kéo được giá nhà chung cư xuống”.

Người dân quan tâm đến 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh để hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung, giảm chi phí, phấn đấu giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường và với nền kinh tế Việt Nam; phù hợp thu nhập trung bình của đông đảo người dân; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, để người dân có điều kiện thuận lợi, phù hợp có nhà ở.

Từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định nhà ở là một chính sách an sinh xã hội trọng yếu. Ngoài nỗ lực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân nông thôn, miền núi, người lao động nghèo thành thị có nhà ở, như tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát… đã giúp cho hàng trăm nghìn gia đình nghèo có nhà ở ổn định, đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Việc hình thành Quỹ nhà ở quốc gia (bán hoặc cho thuê) được cho là sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là công nhân, người lao động tại các đô thị, các trung tâm công nghiệp…, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước, trên hành trình hướng đến mục tiêu quốc gia thu nhập cao.

Một dự án nhà ở xã hội đang thi công tại địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: M.H

Vấn đề đặt ra không chỉ là các gói tín dụng ưu đãi của nhà nước, hay con số căn hộ nhà ở xã hội được hoàn thành, mà quan trọng nhất, là cần một thị trường minh bạch để nhà ở trở lại đúng giá trị là một quyền an sinh cơ bản, thiết yếu của mỗi người dân; để “ngôi nhà và những đứa trẻ” không còn là ước mơ xa vời với nhiều gia đình.

Trong mục tiêu “xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ, Gia Lai được giao 16.600 căn.

Với 20 dự án đã và đang triển khai, dự kiến lũy kế 5 năm (2021-2025), toàn tỉnh sẽ hoàn thành gần 5.170 căn, đạt hơn 31% kế hoạch, đáp ứng một phần nhu cầu chỗ ở cho người dân, công nhân các khu, cụm công nghiệp. Mức giá 850 triệu đồng/căn hộ 65 m2 với 2 phòng ngủ là khá phù hợp với các gia đình trẻ.

Các chủ trương, chính sách của trung ương đang được cụ thể hóa về địa phương. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ các nút thắt về tín dụng, đấu nối hạ tầng điện, cấp thoát nước để chương trình phát triển nhà ở xã hội trong tỉnh được triển khai thuận lợi hơn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Gia Lai đang đi lên trong không gian rộng lớn hơn, quỹ đất dồi dào hơn, đặc biệt ở khu vực phía Tây. Đây là cơ hội để triển khai các dự án nhà ở xã hội gắn với các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp mới, phục vụ nhu cầu an cư cho người dân, công nhân lao động, cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.