Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Làm hết việc chứ không làm hết giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐÌNH CƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kết thúc năm 2025, Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,2% khi phần lớn các chỉ tiêu quan trọng như công nghiệp, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu không về đến đích do tác động của thiên tai. Ðiều đó đòi hỏi trong năm 2026 phải có quyết tâm lớn hơn trong triển khai phương án tăng trưởng và chương trình công tác trọng tâm, với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

chinh-quyen-2.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

“Làm hết việc chứ không làm hết giờ” nghĩa là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đạt hiệu quả công việc cao nhất trong thời gian quy định hoặc linh hoạt; người lao động biết ưu tiên cao nhất cho hiệu quả thay vì chỉ đơn thuần làm cho đủ số giờ.

Hay nói cách khác đó là văn hóa làm việc dựa trên hiệu suất, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, hoặc trì hoãn những công việc mà lẽ ra, có thể giải quyết được trong thời gian ngắn nhất.

Muốn vậy, phải nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực giải quyết công việc của mỗi người, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống.

Mức tăng trưởng kinh tế 7,2% là một nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sau một năm 2025 đầy vất vả do cả yếu tố chủ quan và khách quan.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho các địa phương, nhưng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành vẫn chưa suôn sẻ, một số cán bộ cơ sở chưa kịp thích ứng chức năng nhiệm vụ mới với yêu cầu chất lượng công việc cao hơn, nhất là trên môi trường số.

chinh-quyen.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh hệ thống chính trị phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: H.P

Vì vậy, chỉ đạo hội nghị triển khai thực hiện phương án tăng trưởng KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khi triển khai nhiệm vụ phải làm với tinh thần khẩn trương, thần tốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, giảm tối đa việc hội họp không cần thiết, dành thời gian cho công việc cụ thể, thiết thực, với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”.

Theo đó, giao việc phải cụ thể hóa đến từng nhiệm vụ, dự án theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Các dự án trọng điểm cần phải phân kỳ tiến độ theo tuần để có thể phát hiện, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư phát triển. Bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường phải là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện.

Tỉnh rộng - xã to là điều dễ thấy nhất sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện. Một khi đất đai mở rộng, dân số tăng lên, thêm nhiều dư địa phát triển, thì đội ngũ cán bộ cũng phải biết nâng cao trình độ, tư duy quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Không chỉ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, mà phải hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, định mức được giao cao hơn.

Làm nông nghiệp không chỉ là để đủ ăn, mà phải có dư để bán. Không phải bán giá thấp mà phải bán giá cao. Muốn vậy, phải làm nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; công nghiệp phải là công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, không ô nhiễm.

Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không hy sinh môi trường, không đánh đổi sức khỏe của dân để lấy tăng trưởng, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp.

Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh đất đai, lao động của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân.

Kết nối rừng - biển, Gia Lai bây giờ hội đủ thế mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ là cơ hội để thế mạnh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển, rừng; trải nghiệm văn hóa Champa, văn hóa Tây Nguyên, ẩm thực vùng miền… được phát huy, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống người dân. Điều đó không ai hiểu hơn, không ai khao khát hơn chính quyền cơ sở.

Bằng tinh thần quyết tâm chính trị cao, điều hành linh hoạt, am hiểu pháp luật và khát vọng phát triển, mỗi cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo ở Gia Lai cần quán triệt tinh thần “làm hết việc, chứ không làm hết giờ” mà Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, vì mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Xây dựng cụ thể phương án và kế hoạch tăng trưởng năm 2026

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Trung ương 15 và vấn đề nhân sự lãnh đạo đất nước

Hội nghị Trung ương 15 và vấn đề nhân sự lãnh đạo đất nước

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Trong rất nhiều công việc cần thiết cho một kỳ đại hội Ðảng, sự chuẩn bị đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp cao của Ðảng luôn là mối quan tâm lớn nhất. Bởi đó là tập thể của những tinh hoa, những người sẽ trực tiếp điều hành, triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của đại hội.

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời sự - Bình luận

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thời sự - Bình luận

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Thời sự - Bình luận

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Thời sự - Bình luận

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Thời sự - Bình luận

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thời sự - Bình luận

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

null