(GLO)- Kết thúc năm 2025, Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,2% khi phần lớn các chỉ tiêu quan trọng như công nghiệp, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu không về đến đích do tác động của thiên tai. Ðiều đó đòi hỏi trong năm 2026 phải có quyết tâm lớn hơn trong triển khai phương án tăng trưởng và chương trình công tác trọng tâm, với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

“Làm hết việc chứ không làm hết giờ” nghĩa là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đạt hiệu quả công việc cao nhất trong thời gian quy định hoặc linh hoạt; người lao động biết ưu tiên cao nhất cho hiệu quả thay vì chỉ đơn thuần làm cho đủ số giờ.

Hay nói cách khác đó là văn hóa làm việc dựa trên hiệu suất, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, hoặc trì hoãn những công việc mà lẽ ra, có thể giải quyết được trong thời gian ngắn nhất.

Muốn vậy, phải nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực giải quyết công việc của mỗi người, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống.

Mức tăng trưởng kinh tế 7,2% là một nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sau một năm 2025 đầy vất vả do cả yếu tố chủ quan và khách quan.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho các địa phương, nhưng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành vẫn chưa suôn sẻ, một số cán bộ cơ sở chưa kịp thích ứng chức năng nhiệm vụ mới với yêu cầu chất lượng công việc cao hơn, nhất là trên môi trường số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh hệ thống chính trị phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: H.P

Vì vậy, chỉ đạo hội nghị triển khai thực hiện phương án tăng trưởng KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khi triển khai nhiệm vụ phải làm với tinh thần khẩn trương, thần tốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, giảm tối đa việc hội họp không cần thiết, dành thời gian cho công việc cụ thể, thiết thực, với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”.

Theo đó, giao việc phải cụ thể hóa đến từng nhiệm vụ, dự án theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Các dự án trọng điểm cần phải phân kỳ tiến độ theo tuần để có thể phát hiện, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư phát triển. Bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường phải là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện.

Tỉnh rộng - xã to là điều dễ thấy nhất sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện. Một khi đất đai mở rộng, dân số tăng lên, thêm nhiều dư địa phát triển, thì đội ngũ cán bộ cũng phải biết nâng cao trình độ, tư duy quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Không chỉ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, mà phải hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, định mức được giao cao hơn.

Làm nông nghiệp không chỉ là để đủ ăn, mà phải có dư để bán. Không phải bán giá thấp mà phải bán giá cao. Muốn vậy, phải làm nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; công nghiệp phải là công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, không ô nhiễm.

Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không hy sinh môi trường, không đánh đổi sức khỏe của dân để lấy tăng trưởng, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp.

Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh đất đai, lao động của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân.

Kết nối rừng - biển, Gia Lai bây giờ hội đủ thế mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ là cơ hội để thế mạnh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển, rừng; trải nghiệm văn hóa Champa, văn hóa Tây Nguyên, ẩm thực vùng miền… được phát huy, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống người dân. Điều đó không ai hiểu hơn, không ai khao khát hơn chính quyền cơ sở.

Bằng tinh thần quyết tâm chính trị cao, điều hành linh hoạt, am hiểu pháp luật và khát vọng phát triển, mỗi cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo ở Gia Lai cần quán triệt tinh thần “làm hết việc, chứ không làm hết giờ” mà Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, vì mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.