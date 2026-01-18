(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Với tinh thần quyết liệt, nhân văn và vì Nhân dân, Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được triển khai đồng bộ, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi trong năm 2025.

Các chương trình không chỉ hiện thực hóa quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội, mà còn trực tiếp mang lại những mái ấm kiên cố, nghĩa tình cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng khó khăn về nhà ở và những gia đình chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.

Điểm chung của hai chương trình không chỉ nằm ở quy mô lớn, tiến độ thần tốc, mà quan trọng hơn là quan điểm lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) đến thăm, chia sẻ niềm vui nhà mới với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ở xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Hồng Phúc

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" được phát động từ cuối năm 2024 và đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2025. Trong đó, nổi bật là chương trình đã về đích trước 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra. Chỉ sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình.

Sau khi bão số 13 và đợt bão lũ hoành hành, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chỉ sau 45 ngày tích cực triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, 1.597 căn nhà bị sập đã được xây mới hoàn toàn. Những kết quả ấy đã khẳng định “chiến thắng giòn giã” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trước thềm năm mới, là những công trình ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước.

Trong kết quả chung ấy, tỉnh Gia Lai cũng vui mừng khi năm nay, hơn 10 ngàn hộ dân cũng được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Triển khai Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh, 12.520 căn (trong đó, hỗ trợ xây mới 9.106 căn, sửa chữa 3.414 căn) đã hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ sử dụng.

Đối với “Chiến dịch Quang Trung”, sau 45 ngày, tỉnh đã sửa chữa toàn bộ 27.522 căn nhà bị thiệt hại trước ngày 31-12-2025; 674 căn nhà bị sập đổ được xây mới (dự kiến hoàn thành trước 19-1-2026).

Đáng mừng là ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình, chiến dịch còn nhận được sự đồng hành, ủng hộ nguồn lực rất lớn của các cấp bộ, ngành trung ương, các địa phương, lực lượng quân đội, Công an, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, góp phần củng cố thêm khối đại đoàn kết dân tộc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân xây nhà, bộ đội lên đường về đơn vị trong niềm thương nhớ của người dân địa phương. Ảnh: H.P

Những kết quả rất đáng trân trọng ấy cũng đặt ra một yêu cầu không thể xem nhẹ: an cư không chỉ dừng lại ở việc có nhà, mà phải gắn với sinh kế bền vững, với hạ tầng thiết yếu, cơ hội thoát nghèo lâu dài. Một mái nhà vững chãi chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi người dân có việc làm ổn định, con em được đến trường đầy đủ, đời sống văn hóa - tinh thần được chăm lo. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục “giữ lửa” trách nhiệm sau phong trào, không để thành quả bị “nguội lạnh” sau lễ khánh thành, không để những ngôi nhà mới lại rơi vào vòng xoáy tái nghèo.

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" và “Chiến dịch Quang Trung” còn khẳng định cách làm hiệu khi lấy mục tiêu an sinh làm trung tâm, lấy hành động nhanh - quyết liệt - minh bạch làm thước đo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực cho những nhiệm vụ lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Rồi đây, trong hàng trăm ngàn ngôi nhà còn vương mùi sơn mới, một khởi đầu mới đang bắt đầu. “An cư” rồi sẽ “lạc nghiệp”. Cùng với nỗ lực tự vươn lên trong cuộc sống, các hộ dân sẽ vẫn luôn có sự sát cánh, đồng hành hỗ trợ của cả cộng đồng trong tìm kiếm sinh kế, nguồn vốn cũng như cách thức để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.