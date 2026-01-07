Thần tốc, bứt phá, kiến tạo vì mục tiêu tăng trưởng năm 2026

(GLO)- Với mức tăng trưởng khá cao trong quý IV (8,4%), cao nhất trong 15 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 được xem là bứt phá ấn tượng khi đạt 8%.

Đó là cơ sở để tổ chức các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa GDP tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

GRDP của tỉnh Gia Lai tăng 7,2% trong năm 2025. Ảnh: D.N

Với mức tăng trưởng 8%, quy mô GDP năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).

Các chỉ số này cho thấy những đánh giá tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV và nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) hồi giữa tháng 12-2025 là có cơ sở.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2026-2030 được xác định là từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu tăng trưởng khá cao nhằm tạo nền tảng để Việt Nam lọt vào Top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước thu nhập cao vào năm 2045.

“Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của chúng ta là có nền tảng và khả thi, chứ không phải là một con số đưa ra mang tính hình thức hay chủ quan” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, Việt Nam cần tạo ra những động lực mới với tư duy đổi mới sáng tạo một cách căn bản, từ cách tiếp cận đến phương thức tổ chức thực hiện.

Cần đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, tăng cường sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa các chủ thể trong nền kinh tế; gắn phát triển với tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và tài nguyên sang dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế xanh.

Đầu tư công vẫn được xác định là nguồn vốn mồi quan trọng, kéo theo đầu tư tư nhân và thu hút vốn FDI, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế.

Các dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng, vật liệu, cơ khí, thiết bị, tư vấn và vận hành, thay vì chỉ dừng ở vai trò nhà thầu phụ. Nhất là với các địa phương vừa sáp nhập, có không gian, dư địa phát triển lớn hơn.

Giai đoạn tới sẽ là thời gian cao điểm triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường bộ cao tốc kết nối theo trục Đông - Tây như: cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum…

Bên cạnh đó, xuất khẩu và thu hút FDI vẫn tiếp tục là trụ cột tăng trưởng với yêu cầu nâng cao chất lượng, chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, logistics và công nghệ cao, gắn với tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, việc GRDP tăng 7,2% (xếp thứ 3/6 địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên) của Gia Lai là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong năm qua, nhất là khi phải chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai, bão lũ.

Mục tiêu tăng trưởng từ 8,8-9,4% trong năm 2026 đặt Gia Lai vào đường băng phát triển mới, đòi hỏi phải có những thay đổi về chất của bộ máy điều hành theo tinh thần “Thần tốc, bứt phá, kiến tạo”, đẩy mạnh thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, hoàn thành dứt điểm các chương trình dự án, nhất là các dự án hạ tầng cho nền kinh tế, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.