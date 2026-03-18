Cần khắc phục tâm lý “cầu an, sợ trách nhiệm” trong thực thi công vụ

(GLO)- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết đoán của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại tâm lý “cầu an”, ngại va chạm, sợ trách nhiệm. Nếu không kịp thời khắc phục, tư tưởng này có thể trở thành lực cản đối với sự phát triển chung.

Khi tâm lý “an toàn” trở thành rào cản

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn biểu hiện tâm lý "cầu an", thiếu mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Khi phải giải quyết những vấn đề mới, khó hoặc phức tạp, một số cán bộ còn tâm lý e dè, thiếu quyết đoán; chưa mạnh dạn đề xuất các giải pháp mang tính đổi mới. Trong một số trường hợp còn xuất hiện biểu hiện né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết đoán của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Ảnh: H.S

Trong khi đó, yêu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải năng động, linh hoạt và sáng tạo hơn trong xử lý công việc. Nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Nếu chỉ lựa chọn phương án an toàn, làm việc cầm chừng, ngại va chạm thì công việc dễ rơi vào trì trệ, hiệu quả không cao.

Thực tế cho thấy, ở những cơ quan, đơn vị mà đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng, hiệu quả. Ngược lại, khi tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm chi phối, tiến độ xử lý công việc thường chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả chung.

Cần khắc phục bằng những giải pháp đồng bộ

Tâm lý “cầu an, sợ trách nhiệm” xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết là tâm lý sợ sai, sợ bị xem xét trách nhiệm nên lựa chọn cách làm an toàn. Khi đối diện với những vấn đề mới hoặc phức tạp, một số cán bộ có xu hướng thận trọng quá mức, dẫn đến thiếu quyết đoán trong công việc.

Bên cạnh đó, ở một số cơ quan, đơn vị, việc phân định trách nhiệm và thẩm quyền chưa thật sự rõ ràng. Khi chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác chưa được xác định cụ thể thì cán bộ dễ rơi vào trạng thái dè dặt, ngại đưa ra quyết định.

Một nguyên nhân khác là công tác đánh giá, ghi nhận và khen thưởng ở một số nơi chưa thực sự tạo động lực mạnh mẽ đối với những cá nhân dám đổi mới, sáng tạo. Khi nỗ lực đổi mới chưa được ghi nhận tương xứng, trong khi rủi ro có thể dẫn đến trách nhiệm cá nhân, một số người dễ lựa chọn cách làm “an toàn” để tránh sai sót.

Để khắc phục tình trạng này, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Mỗi cán bộ cần xác định rõ trách nhiệm trước công việc, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí công tác, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Khi trách nhiệm được xác định cụ thể, cán bộ sẽ có cơ sở để chủ động và mạnh dạn hơn trong xử lý công việc.

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khuyến khích cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Khi tinh thần trách nhiệm được đề cao và môi trường làm việc khuyến khích sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả công việc sẽ được nâng lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.