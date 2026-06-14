Cảnh sát hình sự dùng flycam, đột kích sới gà quy mô lớn ở Ia Ko

(GLO)- Sau thời gian trinh sát, mật phục, lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã sử dụng flycam cùng các biện pháp nghiệp vụ đột kích bất ngờ 1 sới gà quy mô lớn ở xã Ia Ko, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện từ đầu tháng 6-2026 xuất hiện 1 tụ điểm tổ chức cá cược bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền tại làng Tong Kek, xã Ia Ko.

Hàng chục đối tượng bị bắt giữ trong vụ triệt phá xới gà quy mô lớn ở xã Ia Ko. Ảnh: Đức Huy

Địa điểm tổ chức sới bạc là 1 căn nhà nằm giữa khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người. Do đó, quá trình trinh sát gặp không ít khó khăn khi các con bạc có thể tẩu tán tang vật, chứng cứ bất cứ lúc nào khi phát hiện người lạ khả nghi.

Các đối tượng thường tổ chức vào các ngày cuối tuần và thu hút nhiều con bạc đến từ các địa phương trong tỉnh đến tham gia. Qua đó, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn nhà của đối tượng Sanh nơi tổ chức đá gà. Ảnh: Đức Huy

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Ia Ko và các đơn vị liên quan triệt phá tụ điểm đánh bạc trên.

Phòng Cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ, chia ra nhiều tổ công tác với các nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, sử dụng flycam để nắm bắt chi tiết thực địa tại hiện trường giúp quá trình mật phục, vây bắt đạt kết quả cao.

Các đối tượng ở nhiều địa phương trong tỉnh về tham gia gây mất an ninh trật tự. Ảnh: Văn Ngọc

Đến khoảng 11 giờ ngày 13-6, lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích vào địa điểm trên và bắt quả tang 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt; 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ry gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

12 con gà đá đã bị thu giữ trong vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, địa điểm đánh bạc trên là căn nhà của Nguyễn Văn Sanh (SN 1977). Sanh đã cùng Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú tại làng Hra, xã Ia Ko) đứng ra tổ chức trường gà.

Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ các con bạc; Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người tham gia. Các đối tượng thống nhất thu của mỗi người đến sới bạc 150 nghìn đồng.

Trong mỗi ván cược, đối tượng thu của gà thắng 300 nghìn đồng và 200 nghìn đồng với gà thua rồi chia nhau số tiền thu lợi bất chính.

Hàng chục xe máy tang vật bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đức Huy

Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19-69, trú tại nhiều địa phương trong tỉnh như các xã: Ia Ko, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Lâu, Ia Pia, Chư Sê, Bàu Cạn, Gào, Ia Tôr, phường Hội Phú...

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Sanh khai nhận: “Thông qua các mối quan hệ quen biết, chúng tôi rủ người mê đá gà ăn tiền đến chơi và thu lợi từ hoạt động này. Chúng tôi vừa tổ chức được 1 tuần, đến tuần thứ 2 thì bị lực lượng Công an bắt giữ”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.