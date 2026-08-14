Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Không nhận được giấy báo phạt nguội có được coi là không biết mình vi phạm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VBPL, TTO, VGP)

(GLO)- Không nhận được giấy báo phạt nguội không phải là căn cứ để chủ phương tiện đương nhiên được miễn xử phạt. Cơ quan chức năng vẫn xử lý nếu có đủ căn cứ, đồng thời phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Theo Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2025/TT-BCA, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện, cơ quan Công an có thẩm quyền phải xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

khong-nhan-duoc-giay-bao-phat-nguoi-co-duoc-coi-la-khong-biet-minh-vi-pham.png
Không nhận được giấy báo phạt nguội không phải là căn cứ để chủ phương tiện đương nhiên được miễn xử phạt. Ảnh minh họa: AI

Cơ quan chức năng sau đó gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết vụ việc và cập nhật thông tin phương tiện vi phạm trên hệ thống theo quy định.

Như vậy, việc chủ xe không nhận được giấy thông báo không làm hành vi vi phạm đương nhiên bị xóa. Nếu có đủ hình ảnh, dữ liệu và căn cứ hợp pháp xác định hành vi cũng như người thực hiện, vụ việc vẫn được xử lý theo quy định.

Cũng cần phân biệt thông báo phạt nguội với quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông báo là một bước trong quá trình xác minh, xử lý; chủ phương tiện không mặc nhiên là người bị xử phạt về lỗi điều khiển xe nếu không phải người thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người ra quyết định phải gửi quyết định cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và các cơ quan liên quan.

Quyết định có thể được giao trực tiếp, gửi qua bưu chính bảo đảm hoặc bằng phương thức điện tử; trường hợp không thực hiện được thì có thể niêm yết theo quy định.

Do đó, lý do “không nhận được giấy báo nên không biết mình vi phạm” không phải căn cứ đương nhiên để được miễn phạt. Người dân nên chủ động tra cứu phạt nguội; nếu cho rằng việc xử lý không chính xác, có quyền yêu cầu xem thông tin, hình ảnh vi phạm và thực hiện quyền giải trình, khiếu nại theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

39 điểm camera tại Gia Lai đang ghi nhận lỗi gì, bao lâu có phạt nguội?

39 điểm camera tại Gia Lai đang ghi nhận lỗi gì, bao lâu có phạt nguội?

(GLO)- Hệ thống 270 mắt camera tại 39 điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phát hiện nhiều trường hợp chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Khi nhận thông báo, chủ phương tiện cần kiểm tra thông tin, làm rõ người điều khiển trước khi nộp phạt và đặc biệt cảnh giác với các đường link giả mạo.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographics

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Tin tức

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null