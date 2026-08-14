Không nhận được giấy báo phạt nguội có được coi là không biết mình vi phạm?

(GLO)- Không nhận được giấy báo phạt nguội không phải là căn cứ để chủ phương tiện đương nhiên được miễn xử phạt. Cơ quan chức năng vẫn xử lý nếu có đủ căn cứ, đồng thời phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Theo Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2025/TT-BCA, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện, cơ quan Công an có thẩm quyền phải xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

Không nhận được giấy báo phạt nguội không phải là căn cứ để chủ phương tiện đương nhiên được miễn xử phạt. Ảnh minh họa: AI

Cơ quan chức năng sau đó gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết vụ việc và cập nhật thông tin phương tiện vi phạm trên hệ thống theo quy định.

Như vậy, việc chủ xe không nhận được giấy thông báo không làm hành vi vi phạm đương nhiên bị xóa. Nếu có đủ hình ảnh, dữ liệu và căn cứ hợp pháp xác định hành vi cũng như người thực hiện, vụ việc vẫn được xử lý theo quy định.

Cũng cần phân biệt thông báo phạt nguội với quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông báo là một bước trong quá trình xác minh, xử lý; chủ phương tiện không mặc nhiên là người bị xử phạt về lỗi điều khiển xe nếu không phải người thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người ra quyết định phải gửi quyết định cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và các cơ quan liên quan.

Quyết định có thể được giao trực tiếp, gửi qua bưu chính bảo đảm hoặc bằng phương thức điện tử; trường hợp không thực hiện được thì có thể niêm yết theo quy định.

Do đó, lý do “không nhận được giấy báo nên không biết mình vi phạm” không phải căn cứ đương nhiên để được miễn phạt. Người dân nên chủ động tra cứu phạt nguội; nếu cho rằng việc xử lý không chính xác, có quyền yêu cầu xem thông tin, hình ảnh vi phạm và thực hiện quyền giải trình, khiếu nại theo quy định.